MILIJUNSKI POSAO

Podsusedski most ide na veliki 'remont': Dodatne gužve u Zagrebu trajat će 10 mjeseci

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Sava se i kod Podsusedskog mosta izlila iz korita | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Hrđa i istrošeni zaštitni slojevi ugrozili su nosivost, zbog čega je predviđena potpuna obnova čeličnih dijelova, kolnika i staza. Uklonit će se stari asfalt i zaštita te ugraditi novi slojevi hidroizolacije i asfalta

Promet preko Podsusedskog mosta, jednog od ključnih prijelaza preko Save na zapadu Zagreba, u idućih će se desetak mjeseci odvijati u otežanim uvjetima. Grad Zagreb raspisao je natječaj za izvanredno održavanje mosta, procijenjen na 3,6 milijuna eura, čime započinje opsežna sanacija dotrajale konstrukcije, piše Jutarnji list.

Radovi će se izvoditi uz zadržavanje prometa, ali uglavnom samo po jednoj prometnoj traci, uz naizmjenično propuštanje vozila. Istodobno će u funkciji biti samo jedna pješačka ili pješačko-biciklistička staza. Potpuno zatvaranje mosta planirano je tek u kraćim, nužnim fazama, poput zamjene ležajeva i prijelaznih naprava, kada će promet biti preusmjeren na druge mostove.

Podsusedski most dug je 354 metra, a čelična rasponska konstrukcija izgrađena je 1980. godine, dok pojedini stupovi datiraju još iz 1914. Hrđa i istrošeni zaštitni slojevi ugrozili su nosivost, zbog čega je predviđena potpuna obnova čeličnih dijelova, kolnika i staza. Uklonit će se stari asfalt i zaštita te ugraditi novi slojevi hidroizolacije i asfalta.

Ako ne bude žalbi na natječaj, radovi bi trebali započeti u proljeće iduće godine.

OSTALO

