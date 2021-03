Američka poduzetnica Jennifer Arcuri otkrila je kako je spavala s britanskim premijerom Borisom Johnsonom u njegovoj obiteljskoj kući u ožujku 2016. dok mu je supruga Marina Wheeler bila na poslu. Johnson je tada bio gradonačelnik Londona.

Kako je ispričala za Mirror, bili su u dnevnom boravku i raspravljali o zadnjem poglavlju njegove knjige. Požalio joj se na blokadu u pisanju. Nakon toga su se prebacili na čitanje Macbetha, poznatu tragediju Williama Shakespearea.

- Bila je to naša predigra koja nam je već bila u rutini. Rekla sam mu: Preskočimo do dobrog dijela. On mi je na to rekao: To volim kod tebe, ti uvijek samo želiš doći do dobrog dijela - ispričala je.

Kako je navela, nakon toga su vodili ljubav na kauču, no poslije toga se osjećala podijeljeno jer su bili u njegovoj obiteljskoj kući. Marina, Johnsonova supruga, stigla je kući tek nekoliko minuta nakon što je Jennifer otišla.

- Da sam ostala još 10 minuta, bila bih tamo kada je Marina stigla. To nije dobar osjećaj. Spavali smo skupa u njegovoj obiteljskoj kući i djelomično je bilo zabavno, ali mi nije dobro sjelo - ispričala je.

Za Mirror je otkrila i druge detalje večeri. Kada je došla u njegovu kuću, Johnson joj je, kaže, pripremao večeru - tjesteninu sa sirom i natočio čašu vina. No, tijekom kuhanja je primijetio da je zaboravio kupiti sir pa je morao otići u trgovinu.

- Bio je to bizaran osjećaj, ostavio me samu u njegovoj kući. Kakva sam ja to žena? - zapitala se tada Arcuri. Nije joj se svidjelo jelo i opisala ga je kao "savršeno nejestivim".

- On jedva može pronaći svoje čarape, kamoli kuhati! Bilo je užasno, čovjek je totalno beskoristan u kuhinji - rekla je. Nakon svega je poslala Johnsonu nekoliko poruka da opere suđe i baci smeće tako da njegova supruga ništa ne primijeti.

Njihova afera je trajala skoro četiri godine, kako je rekla za Mirror. Nisu puno razgovarali o njegovoj obitelji i ona ga o tome nije ispitivala, no početkom 2016. godine se počela osjećati neugodno u vezi.

Afera je navodno počela 2012. godine. Prvi put su spavali skupa nekoliko sati nakon otvorenja Paraolimpijskih igara u Londonu.