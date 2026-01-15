Obavijesti

PROBLEMI FISKALIZACIJE 2.0 PLUS+

Poduzetnici: 'Ne možemo raditi, jer se bavimo e-računima...'

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 2 min
Poduzetnici: 'Ne možemo raditi, jer se bavimo e-računima...'

Poduzetnici negoduju jer im nova pravila otežavaju a ne olakšavaju posao

Došao sam u radnju u glavnom gradu podići naručenu robu, a ljudi su me zamolili da im zasad ništa ne plaćam, dali su mi da uzmem proizvod i molili da se strpim oko izdavanja R1 računa. Toliko su u panici oko nove fiskalizacije da se ne usude uzeti novce bez konzultacija s knjigovodstvom! Nevjerojatno!, požalio nam se čitatelj.

