Poduzetnici reagirali na Vladine mjere: Nedostatne su, pomogli samo ugostiteljima, a ne svima

Iz udruge Glas poduzetnika poručuju kako obeštećenje moraju dobiti svi oni s velikim padom prometa, a ne samo formalno zatvoreni te tvrde da samo to može spriječiti kolaps tisuća tvrtki

<p>Vlada nije ponudila ono što je u skladu s našim prijedlozima koje smo dali krajem prošlog tjedna. Tražit ćemo da bude pravedno i da budu u skladu s praksom EU i da budu uključeni svi koji su imali pad poslovanja, a ne samo oni koji su bili zatvoreni, rekao je nakon sastanka s Vladom u ponedjeljak <strong>Dražen Oreščanin</strong> iz Udruge Glas poduzetnika. Najavio je i daljnje akcije ako dogovor s Vladom bude nepovoljan za njih. </p><p>Iz Glasa poduzetnika ističu kako se s Vladinim prijedlozima ne slažu, kao što se ne slažu ni njihovi članovi. Priopćenje udruge prenosimo u cijelosti: </p><p><em>Poduzetnici se ne slažu s Vladinim prijedlozima i žele da se u mjere uključe sve pogođene djelatnosti. To su rekli u anketi koju smo proveli među našim članovima na uzorku od preko 1500 ljudi</em></p><p><em>Udruga Glas poduzetnika istaknula je svoje nezadovoljstvo jučerašnjim sastankom s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, ali i s ponuđenim prijedlozima. Naveli smo kako smatramo da je nužno osigurati sredstva, obeštećenje, svim poduzetnicima i obrtnicima. Od samog sastanka imali smo puno veća očekivanja, nadali smo se da će stručnjaci i odgovorne osobe u Vladi prepoznati težinu situacije te da će ponuditi kvalitetna rješenja.</em></p><p><em>Međutim, Vlada je ponudila „kozmetičke“ mjere koje su kratkoročne i koje ne pomažu svim pogođenim djelatnostima. Na ovaj način, propast će mnoštvo poduzetnika i obrtnika iz mnogih djelatnosti. Putničke agencije, povremeni prijevoz putnika kao i cijela event industrija već su mjesecima „zatvoreni“, iako nikad formalno, te je njima također potrebna konkretna pomoć. Kao što smo vidjeli jučer, Vlada je pokazala potpuno nerazumijevanje stvarnog stanja. Bojimo se da će takvi potezi rezultirati mnoštvom nezaposlenih i zatvaranjem mnogobrojnih tvrtki. Ponovno ističemo da su mali i srednji poduzetnici okosnica hrvatskog gospodarstva, bez kojih će se Hrvatska jako teško izvući iz krize.</em></p><p><em>S nama se slaže i većina anketiranih poduzetnika koji ove mjere ne vide kao dostatne za spas gospodarstva. Prema podacima iz naših anketa, 67.5% poduzetnika smatra da su mjere nedostatne i da je Vlada pokazala dubinsko nerazumijevanje ekonomije. Naš stav je da Vlada treba uključiti stručnjake i poduzetnike u kreiranje mjera, jer smatramo da nisu prepoznali ključne probleme.</em></p><p><em>Osim toga, 19.3% smatra da je nužno proširiti mjere i pomoći onima koji imaju veliki pad prihoda. Također, 12.9% ispitanika ocijenilo je ove mjere kao PR potez Vlade. S druge strane, samo 0.3% ispitanika smatra da su mjere dobre i da će spasiti poduzetnike. Ponavljamo, radi se o kratkoročnim mjerama koje nisu adekvatne za trenutnu situaciju. Ovi podaci pokazuju nepovjerenje u poteze koje donosi Vlada i pokazuje da poduzetnici nisu uvjereni u to da nadležni razumiju ozbiljnost situacije.</em></p><p><em>- Mislim da se svi slažemo da su Vladine mjere apsolutno nedovoljne. To pokazuje i anketa koju smo proveli među našim poduzetnicima. Primjerice, Vlada je sada pomogla jednoj grani, ugostiteljima, ali što je s njihovim dobavljačima koji nisu zatvoreni? Što je s event industrijom? Što je s putničkim agencijama i povremenim prijevozom? Nitko od njih nije zatvoren, ali i dalje trpe gubitke od preko 90% zbog situacije puzajućeg lockdowna kojeg imamo zadnjih par mjeseci. Slično kao i početkom trećeg mjeseca, Vlada se krivo postavlja. Pokazuju nerazumijevanje za trenutno stanje. UGP je tada ponudio konkretna rješenja koja je Vlada većim dijelom prihvatila i sada ponovo pozivamo Vladu da posluša što joj govore mali i srednji poduzetnici koji su ipak nositelji ekonomije - rekao je ekonomist <strong>Vuk Vuković</strong>, član Upravnog odbora UGP-a i koordinator Ekonomskog savjeta UGP-a.</em></p><p><em>Ponavljamo, obeštećenje moraju dobiti svi oni s velikim padom prometa, a ne samo formalno zatvoreni. To je nužnost koja jedino može spriječiti kolaps tisuća tvrtki.</em></p>