'Kazne su drakonske, a Vlada teret baca na leđa poduzetnika'

Gotovo mjesec dana govorilo se da su mjere adekvatne i onda se u tjedan dana dvaput postrožilo mjere i uvođenje drakonskih kazni. To pokazuje da su mjere bile neadekvatne, kaže Grbin

<p>Vlada uvodi kazne za kršenje mjera koje su uvedene kako bi se spriječilo širenje zaraze korona virusom, a te kazne prokomentirao je čelnik najveće oporbene stranke<strong> Peđa Grbin</strong>:</p><p> - S jedne strane smatramo da su kazne previsoke. Kazne bi trebale biti koncentrirane na to da se ljude odvrati od kršenja mjera, a ne da se njima puni proračun. Onda dolazimo i do ozbiljne situacije koja se odnosi na mogućnost ulaska u dom zbog sumnje na počinjenje prekršaja. To nije u skladu s Ustavom. Ovaj dio prijedloga Vlade koji se odnosi na ulaz u dom, on mi se čini sličnim onome o praćenju mobitela koje se htjelo uvesti na proljeće. Ovaj prijedlog ne možemo podržati, svjesni smo doduše da je potrebno uvesti određene mjere kako bi se pospješila provedba mjera. Također, ukazujemo da se ovdje radi definitivno o mjerama koje zadiru u ustavna prava i slobode čovjeka i građana te da se ne mogu u Saboru donositi običnom većinom.</p><p>Grbin se dotakao i mjera za očuvanje gospodarstva. Poduzetnici su ranije u ponedjeljak nakon sastanka s Vladom izašli vidno razočarani, a Vlada o nekim njihovim prijedlozima nije niti razmišljala.</p><p>- U zadnjih nekoliko dana imao sam prilike razgovarati s gospodarstvenicima i razgovarao sam s našim kolegama koji se bave ekonomskim mjerama i njihov konsenzus je da mjere Vlade koje su predložili naprosto nisu dovoljne. Trebale bi biti puno jače ako želimo spas hrvatske ekonomije i ako želimo osigurati da po izlasku situacije naša ekonomija odmah može početi s rastom, onda moramo subjektima omogućiti da prežive krizu i zadrže radnike. Našim sugrađanima i sugrađankama koje se nalaze u pogođenim granama treba omogućiti kakva-takva primanja koja će osigurati život, a Vlada im to ne osigurava - rekao je Grbin.</p><p>Isto tako, smatra da adekvatne mjere za sprječavanje zaraze nisu uvedene na vrijeme:</p><p>- Na proljeće smo imali nekoliko desetaka zaraženih, mislim da u najgorim danima smo se približavali brojci od stotinu, sad već tjednima imamo brojke veće od tisuću. Upravo smo mi iz SDP-a ukazivali da je situacija sve gora i ukazivali smo da je vrijeme da se krene s mjerama i za zdravstvenu situaciju i ekonomski oporavak. Gotovo mjesec dana govorilo se da su mjere adekvatne i onda se u tjedan dana dvaput postrožilo mjere i uvođenje drakonskih kazni. To pokazuje da su mjere koje je Vlada imala bile neadekvatne, a da je sadašnja situacija direktna posljedica toga. S jedne strane teret Vlada onda prebacuje na poduzetnike i građane i svoj nerad pokušava kompenzirati kažnjavanjem građana. To je u najmanju ruku nekulturno. </p>