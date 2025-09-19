Otkazao mu bubreg, završio je u komi, sada ima rekordne urode rajčice: 'Ušli smo, pa što bude...'

Bez pravog sustava nema ničega. To je ukratko tajna Dragana Zvonara, poljoprivrednika iz Vaške nakon bogatog uroda rajčica ove godine.

Lijepi, zdravi i krupni plodovi ne bi bili bez sustava navodnjavanja.

- Položili smo crijeva u zemlju da bi imali što manje isparavanja, na dubinu od 3-4 centimetra, kap na kap - otkrio je za RTL. Proizvodnju su savladali zahvaljujući savjetima prijatelja. Dobili su 150 tona rajčice.

- Ono, ušli smo u to pa što bude – bude, na kraju eto, ispali rekorderi pa smo se ove godine odlučili na povećanje tog, s tim što smo ubacili još i papriku - pričao je.

Dragan je tijekom korone jedva ostao živ, teško se razbolio, zatajio mu je bubreg.

- Nakon toga sam još par dana bio na kisiku i onda su me doktori stavili u induciranu komu. Tu je bilo i dvoje male djece, Iva je bila dvije i pol godine, Karlo je bio mjesec dana - otkrio je. Iz kome se, kako kaže, ne sjeća ničega. Nedavno mu je i transplantiran bubreg

- Ne sjećam se ničega iz kome, sjećam se kada me doktor budio, ja sam mislio da sam najnormalnije noć odspavao i to je to.