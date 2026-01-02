Obavijesti

DRAMATIČNO NA DUNAVU

Podvodne stijene kod Mohova probile su baržu s gnojivom

Piše Danijela Mikola,
Foto: vukovarsko srijemska zupanija

Dojava o riječnoj nezgodi stigla je u Hrvatsku sa srbijanske strane. Akcija spašavanja broda trajala je 80 sati. Opasan teren nije se izlio u Dunav.

Barža s umjetnim gnojivom, dužine 67 metara, nasukala se na stijenu u Dunavu u Mohovskom kanalu. Plovila je pod slovačkom zastavom na relaciji Rumunjska-Bogojevo i prevozila 963 tona ureje. Kako je zapela za stijenu dogodio se prodor vode i prijetila je opasnost od potonuća, a samim time i ozbiljnog ekološkog zagađenja vode i okoliša. Na sreću, službe su hitno reagirale i u 80 sati, koliko je trajala akcija spašavanja broda od potonuća, uklonjena je svaka moguća ugroza. 

Foto: vukovarsko srijemska zupanija

Prema riječima Stjepana Draganića, načelnika županijskog Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, sreća u nesreći je bila da je barža kontrukcijski izgrađena tako da ima duplo dno  i voda je prodrla samo u vanjsku oplatu. Angažirani su vatrogasci koji su ispumpavali vodu iz toga dijela broda i ni u jednom trenutnu nije došlo do miješanja vode s gnojivom. 

"Riječna nezgoda dogodila se 27. prosinca popodne i odmah smo po dojavi krenuli u akciju. Cilj akcije bio je, osim spašavanja broda, i zaštititi Dunav, okoliš te stanovnike toga kraja uz Dunav, odnosno Mohova i susjednih sela. U toj akciji brod je cijelo vrijeme bio osiguran, pretovarala se roba u drugo plovilo jer to je bilo jedino rješenje, a istovremeno se pregovaralo oko prijevoza robe i broda u Republiku Srbiju. Sve je uspješno okončano 31. prosinca kada je brod i otpremljen u Srbiju" kazao je zamjenik župana Darko Dimić dodajući kako nije bilo opasnosti za stanovništvo Iloka, obzirom da se taj grad opskrbljuje pitkom vodom iz bunara, a ne Dunava.

Foto: vukovarsko srijemska zupanija

Zanimljivo je da je dojava o nesreći stigla sa srbijanske strane te da je kapetan barže bio srpske nacionalnosti, dok je glavni kapetan broda bio Ukrajinac, što je umnogome olakšalo komunikaciju hrvatskog Stožera civilne zaštite s brodom. 

Daljni očevid o uzrocima nasukavanja provodi Lučka kapetanija Vukovar.

