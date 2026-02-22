Obavijesti

Podzemna baza na granici s BiH čeka da se iskoristi. Trebamo li NATO-u ponuditi obnovu Željave

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 5 min
Vojni aerodrom Željava, najveći podzemni aerodrom i nekadašnja baza JNA | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

NOVI EXPRESS Unatoč nizu projekata koje su izlobirale članice istočnoga krila Saveza, a koji im daju različite nezanemarive benefite u nesigurnim vremenima, naša država stoji tiho i sa strane

Admiral

Istočno krilo Europe posljednjih je godina postalo velika građevinska zona Sjevernoatlantskog saveza. Beton se lije, piste se produžuju, hangari niču kao gljive poslije kiše, a generali režu vrpce uz fanfare i zastave. Dok su drugi lobirali, gurali, pregovarali i računali geopolitičke bodove, Hrvatska je uglavnom stajala po strani, zadovoljna titulom “lojalne članice”, ali bez stvarnog strateškoga kapitala na terenu.

