UKRAJINSKI NAPAD

Ukrajinci su pogodili tanker u ruskom gradu, ima poginulih

Piše HINA,
Foto: SHARED BY SECURITY SERVICE OFFIC

Ukrajinske snage pogodile su u poslijepodnevnim satima srijede brod u ruskoj luci Rostov na Donu pri čemu ima poginulih među članovima posade

Izvijestio je tako Jurij Sljusar, guverner Rostova, koji je na Telegramu objavio da je „ukrajinski zračni napad ozbiljno oštetio brod“, a prema prvim informacijama ima i zasad nepoznati broj poginulih članova posade.

Uz to je Sljusar naveo da je napad oštetio manji dio gradske infrastrukture.

Ovaj je napad uslijedio u danu nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naveo da će svoje ciljeve u Ukrajine ostvariti na ovaj ili onaj način, odnosno, diplomatskim ili vojnim putem.

Putin je naglasio i da su njegove snage tijekom cijele 2025. godine u velikoj inicijativi, ali i da su spremne ubrzati ofenzivu. Po ruskim navodima oni su tijekom godine na izmaku okupirali više od 300 naselja na području gdje su trenutačno sukobljene ukrajinske i ruske snage.

