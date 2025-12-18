Ukrajinci su pogodili tanker u ruskom gradu, ima poginulih

Izvijestio je tako Jurij Sljusar, guverner Rostova, koji je na Telegramu objavio da je „ukrajinski zračni napad ozbiljno oštetio brod“, a prema prvim informacijama ima i zasad nepoznati broj poginulih članova posade.

Uz to je Sljusar naveo da je napad oštetio manji dio gradske infrastrukture.

Ovaj je napad uslijedio u danu nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naveo da će svoje ciljeve u Ukrajine ostvariti na ovaj ili onaj način, odnosno, diplomatskim ili vojnim putem.

Putin je naglasio i da su njegove snage tijekom cijele 2025. godine u velikoj inicijativi, ali i da su spremne ubrzati ofenzivu. Po ruskim navodima oni su tijekom godine na izmaku okupirali više od 300 naselja na području gdje su trenutačno sukobljene ukrajinske i ruske snage.