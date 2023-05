Poginuo dok je pomagao pačićima da prijeđu cestu: 'On je jedini stao, to nije pošteno'

Casey Rivara (41) iz Kalifornije poginuo je u naletu auto dok je pomagao patkama da prođu preko prometne kalifornijske autoceste.

Auto je parkirao pokraj ceste i pomogao pačićima u Rocklinu u Kaliforniji da pređu cestu, prenosi DailyMail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tragedija se dogodila u petak navečer kad je na muškarca autom naletjela vozačica (17) i usmrtila ga dok su sve promatrala njegova djeca iz auta.

William Wimsatt (12) snimio je trenutak kada je vozač pomogao životinjama da sigurno pređu preko ceste te riskirao svoj život.

- Izašao je iz auta, tjerao je patke da pređu cestu, a svi su mu pljeskali jer je bio jako fin. Pomogao je životinjama da odu na rub jer su imali problema - rekao je dječak.

Foto: GoFundme/Casey Rivara

- Sjećam se jakog zvuka i kako ga je auto odbacio preko raskrižja. Njegove cipele i jedna čarapa bile su točno ispred našeg auta - prisjeća se Wimsatt.

- Bio je jedini čovjek koji je izašao iz auta i htio pomoći, vjerojatno najbolji čovjek na cijelom području. To nije pošteno - dodaje.

Nakon nesreće, Williamova majka izašla je iz svog auta te tješila djecu koja su svjedočila smrti njihovog oca u parkiranom autu.

Istraga u tijeku

Summer Peterson tvrdi da su i njezina djeca svjedočila događaju.

- Govorili su "oh, to je tako slatko. To je jako lijepo od njega", a onda ga je iznenada udario auto - rekla je za CBS 13.

Iz policije su priopćili kako je vozač poginuo na mjestu nesreće te da je na teren izašla ekipa nesreće.

- Nitko nije uhićen, a nesreća je još u fazi istrage - priopćili su iz policije.

Peterson je napravila privremeni spomenik na mjestu nesreće, s mještanima koji ostavljaju cvijeće, a njezin sin donio je gumene patke u znak počasti čovjekovom posljednjem činu dobrote.