Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno Quad vozilo - četverocikl, javila je policija
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UŽAS Jedan poginuo u nesreći s quadom na Viru, drugi u bolnici
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U prometnoj nesreći na Viru u petak popodne smrtno je stradao muškarac, javila je zadarska policija. Prometna nesreća se dogodila oko 14.40 sati na otoku Viru, a na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.
Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno Quad vozilo - četverocikl. Od posljedica nesreće jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja dok je druga muška osoba prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći.
Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid.
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