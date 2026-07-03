UŽAS Jedan poginuo u nesreći s quadom na Viru, drugi u bolnici

U prometnoj nesreći na Viru u petak popodne smrtno je stradao muškarac, javila je zadarska policija. Prometna nesreća se dogodila oko 14.40 sati na otoku Viru, a na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.





Prema prvim informacijama u prometnoj nesreći sudjelovalo je jedno Quad vozilo - četverocikl. Od posljedica nesreće jedna osoba je smrtno stradala na mjestu događaja dok je druga muška osoba prevezena u Opću bolnicu Zadar radi pružana liječničke pomoći.



Na mjestu događaja policijski službenici provode očevid.