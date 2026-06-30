U sudaru motocikla i quada kod Bjelovara dvoje ozlijeđenih

Dvojica vozača teško su otlijeđena u ponedjeljak navečer u mjestu Cirkvena kod Bjelovara, javila je koprivničko-križevačka policija. Nesreća se dogodila kada je motociklist (20) bez vozačke i kacige s neodiguranim motociklom prešao nam suprotnu stranu kolnika.

Tada se sudario se neregistriranim i neosiguranim četverociklom (quad) kojim je iz suprotnog smjera, prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima upravljao vozač (18) koji također za vrijeme vožnje na glavi nije imao zaštitnu kacigu.





U prometnoj nesreći vozači su zadobili teške tjelesne ozljede te im je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Bjelovar. Također, obojici vozača je vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.