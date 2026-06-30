Obavijesti

News

Komentari 0
STRAVA

U sudaru motocikla i quada kod Bjelovara dvoje ozlijeđenih

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
U sudaru motocikla i quada kod Bjelovara dvoje ozlijeđenih
Foto: čitatelj/24sata

U prometnoj nesreći vozači su zadobili teške tjelesne ozljede te im je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Bjelovar

Dvojica vozača teško su otlijeđena u ponedjeljak navečer u mjestu Cirkvena kod Bjelovara, javila je koprivničko-križevačka policija. Nesreća se dogodila kada je motociklist (20) bez vozačke i kacige s neodiguranim motociklom prešao nam suprotnu stranu kolnika.

DIGNULI HELIKOPTER Mladić sletio s ceste u Zagorju, susjedi ga izvukli iz gorućeg auta. Zadobio teške ozljede
Mladić sletio s ceste u Zagorju, susjedi ga izvukli iz gorućeg auta. Zadobio teške ozljede

Tada se sudario se neregistriranim i neosiguranim četverociklom (quad) kojim je iz suprotnog smjera, prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozilima upravljao vozač (18) koji također za vrijeme vožnje na glavi nije imao zaštitnu kacigu.

SUDJELOVAO KATAMARAN Izvukli četvrto tijelo iz nesreće kod Splita. Oglasila se tvrtka katamarana: 'Potreseni smo'
Izvukli četvrto tijelo iz nesreće kod Splita. Oglasila se tvrtka katamarana: 'Potreseni smo'



U prometnoj nesreći vozači su zadobili teške tjelesne ozljede te im je liječnička pomoć pružena u Općoj bolnici Bjelovar. Također, obojici vozača je vađena krv i izuzet urin zbog utvrđivanja prisutnosti alkohola u organizmu. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Objavili su nove cijene goriva!
VOZIMO SE JEFTINIJE

Objavili su nove cijene goriva!

Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
REANIMIRALI GA SAT VREMENA

Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'
NEVRIJEME U DALMATINSKOJ ZAGORI

VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom. Moguća je obilnija oborina u kratkom vremenskom razdoblju, osobito u Lici - upozorava DHMZ

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026