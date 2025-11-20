Na mjestu događaja obavlja se očevid kojim rukovodi policija kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.
USLIJED PADA STABLA
Poginuo radnik Hrvatskih šuma
Četrdesetjednogodišnji radnik Hrvatskih šuma smrtno je stradao jutros oko 9 sati prilikom pada padu stabla u šumi kod mjesta Dereza pored Čazme, izvijestila je u četvrtak bjelovarsko-bilogorska policija.
Na mjestu nesreće policija obavlja očevid.
Policijska uprava najavila je da će nakon završetka očevida objaviti cjelovito priopćenje.
