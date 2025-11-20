Obavijesti

USLIJED PADA STABLA

Poginuo radnik Hrvatskih šuma

Piše HINA,
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Na mjestu događaja obavlja se očevid kojim rukovodi policija kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

Četrdesetjednogodišnji radnik Hrvatskih šuma smrtno je stradao jutros oko 9 sati prilikom pada padu stabla u šumi kod mjesta Dereza pored Čazme, izvijestila je u četvrtak bjelovarsko-bilogorska policija.

Na mjestu nesreće policija obavlja očevid.

Policijska uprava najavila je da će nakon završetka očevida objaviti cjelovito priopćenje.  

