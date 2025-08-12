Pogled iz Beograda: U Hrvata se osjeća visok moral, gotovo do strasti, kažu srpski oficiri iz rata

Vučić i Dodik su 2020. smislili nekakav dan. Za datum vojne parade izabrali su 15. septembar, kad je pešadija krenula u proboj Solunskog fronta, piše za Express Aleksandar Radić
Tenkovi i na paradi kod Hrvata i kod Srba su isti - M-84 sastavljeni u Slavonskom Brodu, ali kao konačni rezultat rada desetina firmi jugoslovenske industrije. U zrelost odavno su ušle generacije koje su rođene u postjugoslovenskoj eri, a tenkovi koji su prvi put predstavljeni u centru Beograda na vojnoj paradi Pobeda-85 pre neki dan bili su deo defilea u zagrebačkoj Ulici grada Vukovara.
