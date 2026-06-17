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CEDEVITA, DOMAĆICE, VEGETA...

POGLEDAJTE CIJENE Hrvatski proizvodi u Americi: Sokovi su tek malo skuplji, a juha duplo!

Piše Tomislav Gabelić,
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POGLEDAJTE CIJENE Hrvatski proizvodi u Americi: Sokovi su tek malo skuplji, a juha duplo!
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Foto: Tomislav Gabelić/24sata

U malom dućanu u Teksasu našli smo Cedevitu, Domaćicu, Vegetu... Svi ih kupuju

Maleni dućan Indian & European Grocery u Fort Worthu u američkoj saveznoj državi Teksas. Unutra nekoliko ljudi. Jedan od njih zamišljeno gleda po policama, traži proizvode, a onda se zaustavi pred keksima. Slučajno prolazeći kraj njega, vidimo da promatra - naše proizvode.

Nemalo smo se iznenadili kad smo shvatili da ih u tom dućanu ima raznih. Naime, kako i samo ime govori, dućan prodaje artikle proizvedene u Indiji i Europi. Gospodin koji se dvoumio između Jadro keksa i Domaćice nije bio voljan za razgovor, a još manje da ga uputimo kakav okus može očekivati od kojega keksa.

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Međutim, oni koji su bili voljni za razgovor su lokalni Hrvati, koji su nam objasnili otkud hrvatski proizvodi u tom malom dućanu.

- Prodavaonicu je ranije držao jedan naš čovjek, a onda je on prije koju godinu sve to prodao sadašnjem vlasniku, Indijcu. On je zadržao asortiman, uključujući hrvatske proizvode. Cijene su pristupačne - objasnili su nam.

Kažu kako su im ti proizvodi poznati, često ih kupuju. Naravno, hrvatske kompanije izvoze u SAD redovito, nije to strano, ali nas je svejedno iznenadilo što smo ih našli u ovome malom dućanu. Bilo je tu Vegete, juha u vrećicama, Cedevite... Pogledali smo im cijene pa ih usporedili s onima u Hrvatskoj. Ukratko, dio proizvoda je mnogo skuplji nego u Hrvatskoj, a dio ima tek neznatno višu cijenu.

Kraš Domaćica od 300 grama tako u Forth Worthu košta 5,99 dolara, što je 5,17 eura. U Hrvatskoj cijena istog proizvoda kreće se oko 3,50 eura. Jadro Original napolitanke od 860 grama koštaju 11,99 dolara (10,34 €), a u Hrvatskoj im je cijena nešto veća od 5 eura. Kraš napolitanke Cocoa & Milk od 420 grama kod nas koštaju oko 3,20 eura, dok im je cijena u SAD-u 4,30 eura ili 4,99 dolara. U ponudi imaju i Kraš Choco napolitanke od 500 grama, koje koštaju 8,99 dolara, što je oko 7,75 eura. Isti proizvod u Hrvatskoj košta 6,29 eura.

Od ostalih slastica tu je i Mikado čokolada s rižom od 225 grama, a koja košta 6,03 eura (6,99 $), dok kod nas košta malo manje od 4 eura. U ponudi je i popularna Cedevita. Bočica od 340 mililitara košta 2,99 dolara, što je oko 2,58 eura. Cedevita instant napitak od 200 grama košta 3,99 dolara (3,44 €), a onaj od 455 grama košta 6,99 dolara (6,03 €). Kod nas su cijene niže. Bočica u Hrvatskoj košta 1,19 eura, Cedevita instant napitak od 200 grama košta 2,19 eura, a onaj od 455 grama 4,39 eura. Tu je i neizbježna Vegeta. U dućanu u Forth Worthu pronašli smo samo pakiranje od 1 kilograma. Košta 12,99 dolara, što je oko 11,20 eura. U Hrvatskoj isto pakiranje košta 7,69 eura. U ponudi je i Podravka gotova proljetna juha po cijeni od 1,99 dolara (1,72 eura). U Hrvatskoj isti proizvod košta jedan euro. 

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