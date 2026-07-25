Zagrebačka policija potvrdila nam je da su upoznati sa snimkom te utvrđuju sve okolnosti.
DRIFTANJE NA PRISAVLJU
POGLEDAJTE DIVLJAKA Driftao usred svatovske povorke u Zagrebu, ubrzo se čule sirene
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HRT Radio Sljeme na svojoj Facebook stranici objavio je video divljanja na Slavonskoj aveniji u Zagrebu u subotu oko 19 sati.
- Driftanje po Slavonskoj… Maloprije ispred HRT-a - “barjaktar” opasno ugrožava sigurnost cijele svadbene povorke, ali zvuči kao da policiji nije promaknulo - objavili su.
Snimka prikazuje suludu vožnju u svatovskoj povorci na Slavonskoj aveniji na Prisavlju, a ubrzo su se s druge strane začule policijske sirene. Vozač je tada prestao s driftanjem.
Zagrebačka policija potvrdila nam je da su upoznati sa snimkom te utvrđuju sve okolnosti.
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