POGLEDAJTE DIVLJAKA Driftao usred svatovske povorke u Zagrebu, ubrzo se čule sirene

HRT Radio Sljeme na svojoj Facebook stranici objavio je video divljanja na Slavonskoj aveniji u Zagrebu u subotu oko 19 sati.

- Driftanje po Slavonskoj… Maloprije ispred HRT-a - “barjaktar” opasno ugrožava sigurnost cijele svadbene povorke, ali zvuči kao da policiji nije promaknulo - objavili su.

Snimka prikazuje suludu vožnju u svatovskoj povorci na Slavonskoj aveniji na Prisavlju, a ubrzo su se s druge strane začule policijske sirene. Vozač je tada prestao s driftanjem.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su upoznati sa snimkom te utvrđuju sve okolnosti.