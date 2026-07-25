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DRIFTANJE NA PRISAVLJU

POGLEDAJTE DIVLJAKA Driftao usred svatovske povorke u Zagrebu, ubrzo se čule sirene

Piše Iva Tomas,
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POGLEDAJTE DIVLJAKA Driftao usred svatovske povorke u Zagrebu, ubrzo se čule sirene
Foto: HRT radio Sljeme
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Zagrebačka policija potvrdila nam je da su upoznati sa snimkom te utvrđuju sve okolnosti.

HRT Radio Sljeme na svojoj Facebook stranici objavio je video divljanja na Slavonskoj aveniji u Zagrebu u subotu oko 19 sati.

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Snimka prikazuje suludu vožnju u svatovskoj povorci na Slavonskoj aveniji na Prisavlju, a ubrzo su se s druge strane začule policijske sirene. Vozač je tada prestao s driftanjem.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su upoznati sa snimkom te utvrđuju sve okolnosti.

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