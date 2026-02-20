AUTOCESTE POD SNIJEGOM Pogledajte fotografije s kamera HAK-a, snijeg pada i u Zagrebu

Zbog snijega su zimski uvjeti na cestama u Gorskom kotaru i Lici te na pojedinim cestama u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Snijeg pada i u Zagrebu, a zabijelilo je na Sljemenu. Žičara je zatvorena od jutros zbog jakog vjetra.