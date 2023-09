VIDEO Ovako je HDZ-ovac tukao ženu. Sad su mu ukinuli mjeru zabrane. A njoj nisu ni javili!

Žarko Žgela (58) pretukao je prije tri mjeseca vlasnicu kafića Ivu Milku Kramarić (28) u Severinu. Nakon toga je izašao iz HDZ-a, ali ostao je načelnik općine.Sada mu je ukinuta mjera zabrane približavanja žrtvi, a nju sud o tome nije obavijestio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Video: 24sata Video

'Noge su mi se odsjekle kad sam ga vidjela'

Pretučena vlasnica kafića to je doznala slučajno, kad ga je ugledala kako ulazi u trgovinu pored kafića.

- Pa noge su mi se odsjekle, ali doslovno. Ja od onda otkad se to dogodilo ni ne spavam dobro, sad najnovije sam dobila i šećer od svega toga. Htjela sam prijaviti kršenje mjere, na to su mi na policiji rekli da su mjere jednostavno ukinute prema njemu gdje sam ja ostala zgrožena. Ja mislim da sam trebala biti obaviještena od suda, od bilo koga da je netko tko me je istukao da mi se može ponovno približavati, mislim, meni to nije pojmljivo - ispričala je za RTL vlasnica kafića iz Like koju je bivši HDZ-ov načelnik općine Severin, Žarko Žgela, tukao prije tri mjeseca. Zbog svega, pretučena vlasnica kafića više ne želi doći u svoj lokal.

Foto: Pixsell, Željko Rukavina/24sata

Nije mu htjela poslužiti piće

Podsjetimo, Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podignulo je optužnicu protiv Žarka Žgele, načelnika Općine Severin, zbog nasilničkog ponašanja prema vlasnici kafića.

Načelnika Žgelu tereti se da je 9. srpnja 2023., oko 23 sata, verbalno i fizički napao vlasnicu kafića u Severinu koja mu nije željela poslužiti piće zbog završetka radnog vremena.

Nakon što je najprije uporno zahtijevao da mu posluži piće, a vlasnica mu je rekla da napusti lokal jer je kraj radnog vremena, verbalno i fizički ju je napao.

Vrijeđao ju je te ju je više puta udario dlanom po desnom i lijevom uhu i obrazima, kao i zatvorenom šakom u potiljak i rame.

Napali su je na parkiralištu

Uz HDZ-ovog načelnika Žgelu, koji je nakon toga istupio iz stranke, uhićeni su i 27-godišnjak i muškarac star 24 godine. U ugostiteljskom objektu su vrijeđali vlasnicu revoltirani što ih djelatnica ne želi uslužiti pićem.

Potom su na parkiralištu 27-godišnjak i 24-godišnjak verbalno i tjelesno napali više osoba koje su stale u obranu vlasnice, a u međuvremenu je Žgela verbalno i tjelesno napao 28-godišnju vlasnicu.

U događaju je, uz trojicu počinitelja, sudjelovalo još pet osoba od kojih je troje zadobilo lake tjelesne ozljede.

Nakon samog napada javila nam se pretučena vlasnica kafića.

Prvo su ga prekršajno prijavili!

- I dalje se osjećam loše i nisam sposobna za posao. Na bolovanju sam. Čula sam da je državno odvjetništvo protiv načelnika otvorilo istragu i malo sam mirnija, ali sam još uvijek u strahu. Kad sam saznala da su ga, nakon što je priveden na Prekršajni sud, pustili, meni se stanje pogoršalo i završila sam u bolnici. Angažirali smo odvjetnika radi podnošenja tužbe - poručila je tada za 24sata i dodala kako je svaka pomisao na taj događaj dodatno uznemiri.