Pogledajte kako izgleda cesta 7 minuta nakon prolaska ralice!

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. DHMZ i HAK upozoravaju na zimske uvjete. Snijega bi moglo biti i preko pola metra. Ralice čiste snijeg, ali na nekim mjestima jednostavno ga je previše
Koliko jako snijeg pada otkrivaju i kamere HAK-a, ralice prođu a svega nekoliko minuta kasnije cesta je ponovno bijela
Domagoj Lončar iz Hrvatskih autocesta objasnio nam je kako prepoznati da je ralica ipak prošla cestom.
- Snijeg napada, kada prođe auto i kad se vidi asfalt to znači da je nasoljeno i da je ralica prošla. Kako je nasoljeno onda sol ostaje pri asfaltu i na to pada snijeg. Da nije nasoljeno komplet bi kolnik bio bijel od snijega - kaže nam Lončar.
Zbog zimskih uvjeta na snazi su brojna ograničenja u prometu, posebice za teretna vozila, izvijestio je Hrvatski autoklub.
Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, riječkom području, Hrvatskom primorju, na otocima i u Slavoniji.
Na kolnicima mjestimice ima ugaženog ili razmočenog snijega.
Zbog niskih temperatura postoji opasnost od poledice.
Ceste se čiste i posipavaju, ali se na nekim dionicama vozi usporeno zbog vozila zimske službe, kazali su iz HAK-a.
Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama i vozila bez zimske opreme u Gorskom kotaru i Lici.
Zabrane se odnose i na DC1 (Grabovac–Gračac–Knin), DC3 (Zdihovo–Delnice–Kikovica), autocestu A7 (Rupa–Rijeka zapad) i DC8 (Pasjak–Senj).
Za teretna vozila nema slobodnog cestovnog pravca između unutrašnjosti i Rijeke/Istre. U priobalju i Gorskom kotaru puše olujni vjetar uz dodatne zabrane za pojedine skupine vozila.
Vozači se pozivaju da prilagode brzinu i način vožnje te održavaju sigurnosni razmak. Zbog blagdana Sveta tri kralja danas je zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju od 14 do 23 sata.
