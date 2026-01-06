Obavijesti

NEVJEROJATNO

Pogledajte kako izgleda cesta 7 minuta nakon prolaska ralice!

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. DHMZ i HAK upozoravaju na zimske uvjete. Snijega bi moglo biti i preko pola metra. Ralice čiste snijeg, ali na nekim mjestima jednostavno ga je previše
Koliko jako snijeg pada otkrivaju i kamere HAK-a, ralice prođu a svega nekoliko minuta kasnije cesta je ponovno bijela | Foto: HAK
