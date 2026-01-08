Obavijesti

News

Komentari 17
SMRTONOSNI POŽAR

VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?
Foto: Screenshot/Društvene mreže

Istraga o tragediji u Crans-Montani usredotočila se na vlasnicu Jessicu Moretti, koju nadzorne kamere navodno prikazuju kako bježi iz plamenom zahvaćenog lokala

Admiral

Šokantni novi detalji izlaze na vidjelo nakon smrtonosnog požara u švicarskom noćnom klubu "Le Constellation", gdje je na dočeku Nove godine život izgubilo 40, a ozlijeđeno 119 ljudi. Istraga o tragediji u Crans-Montani usredotočila se na vlasnicu Jessicu Moretti, koju nadzorne kamere navodno prikazuju kako bježi iz plamenom zahvaćenog lokala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Svjedoci užasa u Švicarskoj: 'Ovo je bio pakao. Ljudi su gorjeli od glave do pete...' 01:10
Svjedoci užasa u Švicarskoj: 'Ovo je bio pakao. Ljudi su gorjeli od glave do pete...' | Video: 24sata/reuters

Prema pisanju talijanskog lista La Repubblica, umjesto da pomaže zarobljenim gostima, Moretti je spašavala blagajnu s novcem.

Što prikazuju snimke?

Tvrdnje da je vlasnica bježala s utrškom dok je goste gutao plamen potvrdilo je i više svjedoka. Prema dosadašnjoj rekonstrukciji, Jessica Moretti (40) bila je u klubu u trenutku izbijanja požara, dok se njezin suprug i suvlasnik Jacques Moretti (49) nalazio u drugom lokalu. I sama je zadobila opekline na jednoj ruci, no francuski mediji postavljaju pitanje je li ozljeda "nastala dok je spašavala blagajnu".

POGINULO 40 LJUDI Šokantan propust u švicarskom klubu u kojem je izbio požar: Pet godina nije bilo inspekcije
Šokantan propust u švicarskom klubu u kojem je izbio požar: Pet godina nije bilo inspekcije

Snimke uličnih kamera, koje policija pomno pregledava, navodno prikazuju dramatično različito ponašanje majke i njezinog sina iz prvog braka, koji je bio voditelj osoblja. Dok je mladić iznutra pokušavao razbiti panele od pleksiglasa kako bi oslobodio zarobljene goste, ona je, kako se čini, pobjegla na sigurno - s blagajnom u rukama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako se autentičnost snimke potvrdi, ovaj detalj mogao bi znatno pogoršati njezin pravni položaj. Bračni par Moretti već je pod istragom zbog ubojstva iz nehaja, nanošenja teških tjelesnih ozljeda i izazivanja požara, a Jessica bi se sada mogla suočiti i s optužbom za nepružanje pomoći osobama u opasnosti.

Vlasnici su znali za opasnost

Švicarska tužiteljica Béatrice Pilloud razmatra i mogućnost postrožavanja optužnice s nehaja na eventualni umišljaj. Više elemenata ukazuje na to da su vlasnici bili svjesni ogromnog rizika kojem izlažu goste.

Aftermath of New Year's Eve party fire and explosion at Crans-Montana's "Le Constellation" bar
Foto: Umit Bektas

Vjeruje se da je požar izbio kada su prskalice s boca šampanjca zapalile lako zapaljivu zvučno-izolacijsku pjenu na stropu. Istraga je otkrila brojne propuste: od zaključanih izlaza za nuždu i nedostatka aparata za gašenje, do činjenice da klub uopće nije imao protupožarni alarm.

PODIGNUTA OPTUŽNICA Slomljena majka Arthura (16) stradalog u požaru u Švicarskoj: 'Naš sin se otišao zabaviti u raj'
Slomljena majka Arthura (16) stradalog u požaru u Švicarskoj: 'Naš sin se otišao zabaviti u raj'

Posebno je tereteći dokaz snimka s dočeka Nove 2020. godine iz istog kluba. Na njoj se vidi kako osoblje diže prskalice prema istom stropu, dok jedan zaposlenik dvaput upozorava: "Pazite na pjenu".

Aftermath of New Year’s Eve party fire and explosion at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Foto: Stephanie Lecocq

To sugerira da su vlasnici godinama znali za opasnost, no nisu učinili ništa. Dodatni teret za Jacquesa Morettija njegova je kriminalna prošlost u Francuskoj, gdje je osuđivan zbog svodništva, otmice i prijevare.

Zataškavanje i odgovornost vlasti

Osim što su ugrozili goste, vlasnici su optuženi i za uništavanje dokaza. Odvjetnik dijela obitelji žrtava, Romain Jordan, tvrdi da su Facebook i Instagram profili kluba ugašeni između tri i šest sati ujutro, dok je akcija spašavanja još trajala.

Smatra da je to "znatiželjan" potez koji pokazuje da im je "pitanje sigurnosti odmah palo na pamet".

PAKAO NA SKIJALIŠTU FOTO Ovo su žrtve stravičnog požara u Švicarskoj: Više od polovice bili su maloljetnici...
FOTO Ovo su žrtve stravičnog požara u Švicarskoj: Više od polovice bili su maloljetnici...

Odgovornost seže i do lokalnih vlasti. Gradonačelnik Crans-Montane, Nicolas Feraud, priznao je da klub nije prošao sigurnosnu inspekciju punih pet godina, iako su takve provjere trebale biti godišnje.

​- Duboko žalimo zbog toga. Dugujemo to obiteljima i prihvatit ćemo odgovornost - rekao je Feraud.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 17
Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!
PISMO STRAVE

Stiglo upozorenje iz Hrvatske: Mogući napadi na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini!

Prijetnje napadima na granice BiH izazvale uzbunu! Rukopis nečitak, ali sigurnosne službe na oprezu. Svi granični prijelazi pod nadzorom, oprez potreban
HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore
ZBUNJUJUĆA OBAVIJEST HZZO-A

HZZO osiguranicima šalje plan otplate dopunskog sa starom cijenom, a ona je otišla gore

Iz HZZO-a odgovaraju kako su plan otplate za 2026. sa starom cijenom dopunskog poslali onima kojima je polica obnovljena prije odluke o novoj cijeni. Sve skupa malo zbunjujuće
Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?
VELIKA PRILIKA ZA HRVATSKU

Naftni stručnjaci za 24sata: Rafinerija u Rijeci otvara vrata sirovoj nafti iz Venezuele?

Prema Davoru Šternu, modernizacija Riječke rafinerije omogućit će preradu najtežih frakcija sirove nafte poput one kojom obiluje Venezuela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026