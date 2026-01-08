VIDEO Šokantni detalji. Vlasnica švicarskog kluba s blagajnom bježala dok su deseci gorjeli?

Šokantni novi detalji izlaze na vidjelo nakon smrtonosnog požara u švicarskom noćnom klubu "Le Constellation", gdje je na dočeku Nove godine život izgubilo 40, a ozlijeđeno 119 ljudi. Istraga o tragediji u Crans-Montani usredotočila se na vlasnicu Jessicu Moretti, koju nadzorne kamere navodno prikazuju kako bježi iz plamenom zahvaćenog lokala.

Prema pisanju talijanskog lista La Repubblica, umjesto da pomaže zarobljenim gostima, Moretti je spašavala blagajnu s novcem.

Što prikazuju snimke?

Tvrdnje da je vlasnica bježala s utrškom dok je goste gutao plamen potvrdilo je i više svjedoka. Prema dosadašnjoj rekonstrukciji, Jessica Moretti (40) bila je u klubu u trenutku izbijanja požara, dok se njezin suprug i suvlasnik Jacques Moretti (49) nalazio u drugom lokalu. I sama je zadobila opekline na jednoj ruci, no francuski mediji postavljaju pitanje je li ozljeda "nastala dok je spašavala blagajnu".

Snimke uličnih kamera, koje policija pomno pregledava, navodno prikazuju dramatično različito ponašanje majke i njezinog sina iz prvog braka, koji je bio voditelj osoblja. Dok je mladić iznutra pokušavao razbiti panele od pleksiglasa kako bi oslobodio zarobljene goste, ona je, kako se čini, pobjegla na sigurno - s blagajnom u rukama.

Ako se autentičnost snimke potvrdi, ovaj detalj mogao bi znatno pogoršati njezin pravni položaj. Bračni par Moretti već je pod istragom zbog ubojstva iz nehaja, nanošenja teških tjelesnih ozljeda i izazivanja požara, a Jessica bi se sada mogla suočiti i s optužbom za nepružanje pomoći osobama u opasnosti.

Vlasnici su znali za opasnost

Švicarska tužiteljica Béatrice Pilloud razmatra i mogućnost postrožavanja optužnice s nehaja na eventualni umišljaj. Više elemenata ukazuje na to da su vlasnici bili svjesni ogromnog rizika kojem izlažu goste.

Vjeruje se da je požar izbio kada su prskalice s boca šampanjca zapalile lako zapaljivu zvučno-izolacijsku pjenu na stropu. Istraga je otkrila brojne propuste: od zaključanih izlaza za nuždu i nedostatka aparata za gašenje, do činjenice da klub uopće nije imao protupožarni alarm.

Posebno je tereteći dokaz snimka s dočeka Nove 2020. godine iz istog kluba. Na njoj se vidi kako osoblje diže prskalice prema istom stropu, dok jedan zaposlenik dvaput upozorava: "Pazite na pjenu".

To sugerira da su vlasnici godinama znali za opasnost, no nisu učinili ništa. Dodatni teret za Jacquesa Morettija njegova je kriminalna prošlost u Francuskoj, gdje je osuđivan zbog svodništva, otmice i prijevare.

Zataškavanje i odgovornost vlasti

Osim što su ugrozili goste, vlasnici su optuženi i za uništavanje dokaza. Odvjetnik dijela obitelji žrtava, Romain Jordan, tvrdi da su Facebook i Instagram profili kluba ugašeni između tri i šest sati ujutro, dok je akcija spašavanja još trajala.

Smatra da je to "znatiželjan" potez koji pokazuje da im je "pitanje sigurnosti odmah palo na pamet".

Odgovornost seže i do lokalnih vlasti. Gradonačelnik Crans-Montane, Nicolas Feraud, priznao je da klub nije prošao sigurnosnu inspekciju punih pet godina, iako su takve provjere trebale biti godišnje.

​- Duboko žalimo zbog toga. Dugujemo to obiteljima i prihvatit ćemo odgovornost - rekao je Feraud.