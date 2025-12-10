SAD Ubio je šefa zdravstvenog osiguranja pa se skrivao u McDonald'su. Ovako su ga našli

Prije točno godinu dana dvojica policijskih službenika ušla su u McDonald’s u Pennsylvaniji i naišla na Luigija Mangionea, muškarca osumnjičenog za ubojstvo izvršnog direktora UnitedHealthcarea, Briana Thompsona. U utorak su tužitelji na Manhattanu objavili dio snimke tog susreta, dok se njegovi odvjetnici bore da ospore dokaze prikupljene tijekom tog uhićenja na nizu ročišta na državnom sudu ovog mjeseca.

Njegovi odvjetnici tvrde da policija nije ispravno pročitala gospodinu Mangioneu njegova ustavna prava prije uhićenja te da je pretražila njegove stvari bez naloga.

Luigi Mangione je optužen za ubojstvo Briana Thompsona, direktora United Healthcarea, u New Yorku. Izjasnio se da nije kriv po državnim i saveznim optužbama za ubojstvo. Snimka, napravljena kamerom na tijelu lokalnog policajca, prikazuje dvojicu policajaca kako prilaze g. Mangioneu dok on sjedi za stolom s medicinskom maskom. Traže ga za identifikaciju.

„Možete li na trenutak spustiti masku?“ pita ga jedan policajac.

Luigi Mangione, koji nosi smeđu kapu i crni kaput, to učini. Kad ga policajac upita za ime, on odgovara „Mark“ i „Mark Rosario“. Policajac ga obavještava da je neka osoba nazvala jer je smatrala da izgleda kao ubojica za kojim traga policija. Imate li osobnu iskaznicu kod sebe?“ pita policajac. G. Mangione kaže da ima i izvadi osobnu iskaznicu iz novčanika.

Zadnji dio dvominutne snimke prikazuje drugog policajca kako provjerava broj identifikacijske isprave koju je g. Mangione dao.

Snimka predstavlja tek mali dio dokaza i svjedočenja iznesenih na sudu. Ročišta o ovom predmetu započela su 1. prosinca na Vrhovnom kaznenom sudu države New York na Manhattanu.

Na klupu za svjedoke stupilo je nekoliko svjedoka.