Pogledajte kako se iranske ambasade sprdaju s Trumpom

"Izgubili smo ključeve", poručilo je iransko veleposlanstvo u Zimbabveu kao odgovor na zahtjev američkog predsjednika Donalda Trumpa za otvaranjem Hormuškog tjesnaca. Ova sarkastična opaska samo je dio, kako se čini, koordinirane kampanje na društvenim mrežama u kojoj su iranska diplomatska predstavništva ismijala Trumpovu iznenadnu odluku o dvotjednom primirju s Iranom. Odluka o prekidu vatre, koju je Trump objavio na svojoj mreži Truth Social manje od dva sata prije isteka roka koji je sam postavio, uslijedila je nakon više od mjesec dana povišenih napetosti.

Napetosti su eskalirale 28. veljače nakon što su SAD i Izrael pokrenuli operaciju protiv Irana, što je rezultiralo zatvaranjem strateški važnog Hormuškog tjesnaca i naglim rastom cijena goriva. Trumpova objava primirja dovela je do pada međunarodnih cijena nafte za oko 13 posto, no na internetu je izazvala lavinu kritika. Američki predsjednik se gotovo odmah suočio s podsmijehom zbog takozvanog "TACOinga", akronima za "Trump Always Chickens Out" (Trump se uvijek povuče), kojim se aludira na njegovo odustajanje od ranijih prijetnji Iranu.

Kritikama i podsmijehu pridružila su se brojna iranska veleposlanstva. Nakon poruke iz Zimbabvea, nadovezalo se veleposlanstvo u Južnoj Africi, koje je dodalo da su ključevi "ispod tegle za cvijeće", ali da se tjesnac otvara samo prijateljima. Veleposlanstva u Indiji i Pakistanu dovela su u pitanje Trumpovo mentalno zdravlje, poručivši mu da se "pribere" i predloživši njegovo uklanjanje s dužnosti prema 25. amandmanu američkog Ustava. Diplomatsko predstavništvo u Austriji otišlo je korak dalje, prekrivši Trumpove objave grafičkim upozorenjem "18+" uz objašnjenje da maloljetnike treba zaštititi od njegove "vulgarne" retorike.

Optužbe za skretanje pažnje s afere Epstein

Dio iranskih diplomatskih predstavništava usmjerio je kritike na navodnu povezanost sukoba s aferom Epstein, tvrdeći da je eskalacija služila kao paravan. Naime, u tjednima koji su prethodili sukobu, američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je milijune dokumenata o pokojnom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, u kojima se spominju brojne utjecajne osobe, uključujući i Trumpa. On je uvijek poricao bilo kakvu povezanost sa slučajem.

Iransko veleposlanstvo u Tadžikistanu na mreži X objavilo je meme povezan s Epsteinom uz poruku: "Pokušavam se sakriti. Hvala ti, DONALD J. TRUMP". Slično je reagiralo i veleposlanstvo u Bugarskoj, objavivši meme koji prikazuje dužnosnike Trumpove administracije kako se mole oko Epsteina u Ovalnom uredu, uz natpis: "Molite se Epsteinu!".

Tezu da je sukob pokrenut kako bi se pozornost javnosti skrenula s afere Epstein podržali su i neki stručnjaci i političari. Profesor Mohammad Marandi sa Sveučilišta u Teheranu iznio je tu tvrdnju u raspravi s voditeljem Piersom Morganom.

​- Moja zemlja je pod zračnim udarima vašeg zločinačkog, Epsteinovog režima. Vaš problem s Iranom je u tome što smo mi neovisni i ne prihvaćamo tu Epsteinovu elitu koja čini zločine nad djecom - poručio je Marandi.

Njegov kolega, profesor Foad Izadi, također je povukao istu paralelu.

​- Sposobnost Irana da izdrži pritisak veća je od sposobnosti druge strane. Iranski vojnici bore se za Iran i civilizirani svijet, a američki za Izrael i Epsteinovu elitu. U tome je razlika - rekao je Izadi za Drop Site News 17. ožujka.

Sličan stav iznio je i kanadski političar Wab Kinew, premijer pokrajine Manitobe, koji je krajem ožujka izjavio: "Nijedno američko dijete iz radničke ili srednje klase ne bi smjelo poginuti u Iranu. Neka se Epsteinova elita sama bori u svom ratu."

*uz korištenje AI-ja