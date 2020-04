Pogledajte kako se pomaknuo toranj za čak 12 centimetara

Gotovo se više nitko ne sjeća zagrebačke katedrale bez skela, a nakon što je hrvatsku prijestolnicu zatresao najgori potres u posljednjih 140 godina, te će skele na katedrali ostati sigurno još godinama.

Osim brojnih unutarnjih oštećenja, najvidljivije vanjsko oštećenje je ono na južnom tornju čiji je gornji dio odlomio i pao.

Dio tornja pao je kroz krov katedrale, ali i na Nadbiskupski dvor, a detaljnim pregledom stručnjaci su utvrdili da je i sjeverni toranj oštećen u toj mjeri da će ga morati sami srušiti.

To potvrđuju i fotografije na kojima je vidljivo da se sjeverni toranj izmaknuo s prirodne pozicije i to za 12 do 15 centimetara.

Glavni projektant obnove katedrale arhitekt Damir Foretić u razgovoru je za Večernji list objasnio da će se sjeverni toranj rušiti najranije za vikend. Naime, u subotu stiže dizalica visoka 120 metara.

Foretić je objasnio da se južni toranj srušio zbog 270 tona teške skele koja ga je fiksirala i nije mogao vibrirati kao sjeverni toranj.

- Gornji dio sjevernog tornja morat ćemo također ukloniti jer se pomaknuo. I to točno na onome mjestu gdje je puknuo južni toranj, koji se srušio s katedrale, zaključio je.

