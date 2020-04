Dokument nadbiskupije: 'Nema druge, toranj se mora srušiti!

To je prilično loš scenarij pogotovo ako se uzme u obzir da je Zagrebačka katedrala u skelama još od 1990. godine.

Naime, tada je započela obnova prve galerije, a radovi se nisu prekidali do danas. No, nedavni potres koji je pogodio Zagreb srušio je vrh južnog tornja, kameni elementi pali su na skelu koja se upravo prilagođavala za radove završne treće faze obnove južnog zvonika i pri tom se oštetio dio treće galerije dovršene prije Božića. Zbog nagnuća sjevernog tornja on će biti uklonjen do razine do koje se srušio i vrh južnog. Otkriva to dokument koji je dala raditi Zagrebačka nadbiskupija, a u kojem stoji ‘da su nakon snimki iz drona koji je sve ponovno snimao prošle subote statičari komisije i kolege iz radne skupine zaključili jednoglasno da se treba srušiti dio sjevernog tornja jer prijeti urušavanjem’.

- Jedan dio tornja pao je na krov katedrale kojeg je također dosta oštetilo i probilo na više mjesta, a najveći dio kamenih elemenata pao je u dvorište između katedrale i Nadbiskupskog dvora. Sam vrh ‘jabuka’ pronađen je na tavanu dvora. Metalni pozlaćeni križ koji je obnovljen i postavljen 2013. raspao se na brojne dijelove jer je izrađen od ploča bakrenog lima s metalnom potkonstrukcijom. Već kod prvog pregleda, neposredno nakon potresa, uočeno je puno srušenih dijelova. Tako je na ulazu ispred sakristije srušen vrh timpanonske kućice s križnom ružom. Srušeni su svi vrhovi baldahina nad kontraforama. Dio vrha na sjevernom stubištu kod oltara svetog Ladislava ostao je nagnut i nije pao. U samoj katedrali je puno žbuke koja je pala, a ima I komada kamenih rebara, stoji u detaljnom dokumentu koji je nakon potresa dala izraditi Zagrebačka nadbiskupija.

- Nakon što je pregledana katedrala odmah je pripremljen građevinski lift za transport za pristup tavanskim prostorijama gdje je uočen lom južne zabatne kućice gdje je udario lom tornja i križa. Slomljene su rozete na prozorima, a oštećeni su i vitraji koji su izrađeni u prvoj polovici 19. stoljeća.Trenutačno se radi na više polja, prije svega na utvrđivanju načina demontaže dijela tornja koji je međusobno povezan po visini sa šipkama i kao takav je krut. Zbog toga je donesena odluka o skidanju kompletnog dijela zvonika koji ima oko 15 m3 kamena i teži oko 30 tona, s dizalicom koja ima krak od 120 m i može podići tu težinu. U isto se vrijeme zaštićuje krov katedrale neposredno uz sjeverni zvonik s drvenim platicama. U samoj katedrali zaštićuju se oltari uz sami zvonik i kamenu propovjedaonicu iz XVII stoljeća, stoji u dokumentu. Svi štovatelji hrvatskog blaženika Alojzija Stepinca mogu odahnuti jer je sarkofag blaženika zaštićen, a demontirani su samo dijelovi Ackermannovog oltara, a ubrzano se vrše i pripreme za skidanje deset drvenih kipova proroka u apsidi.

Za sada nitko od naših sugovornika nije želio prognozirati koliko će točno trajati obnova. Sve što mogu reći je - dugo.

Naime, zagrebačku katedralu Uznesenja Blažene Djevice Marije i svetih Stjepana i Ladislava, nije lako obnoviti jer obnova zahtijeva ogroman novac.

- Skele su na katedrali već godinama, ali nisu trebale biti još dugo jer je procjena da do krajnje obnove nakon koje bi Katedrala bila reprezentativna treba izdvojiti još oko tri milijuna eura. To bi se riješilo kroz par godina - govori nam sugovornik blizak Kaptolu te dodaje da je plan bio takav da, kad se završi ta posljednja etapa obnove, katedrala mirna nekih dvjesto godina što se tiče obnove. Čini se da je kardinal Franjo Kuharić bio prorok kada je na dan početka obnove i postavljanja prve skele od strane Sisačke željezare prilikom blagoslova rekao ‘Kad bude skinuta skela, ja ću biti debelo u grobu’. Naime, još je kardinal Franjo Kuharić 1987. osnovao Odbor Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale nakon čega je formiran Odbor za praćenje radova na obnovi katedrale.

U jakom potresu nastradalo je dosta crkvenih građevina u Zagrebu, a jedna od njih je i samostan svetog Franje Asiškog. Franjevci su svoju ispovijest dali za portal bitno.net. Rečeno je da je unutar samostana bilo pedeset franjevaca kada je potres pogodio Zagreb. Sve se razrušilo, ali samo je kip Gospe koji stoji na stupu u dvorištu samostana ostao netaknut.

- Sve se treslo, sve je poskočilo, sve razmaknulo, sve popucalo, sve popadalo, ali je Ona i dalje stajala. Ona je na tom stupu bdjela, majčinskim pogledom upućivala, svojim plaštom zaštitila. Bezgrešna, što na stupu u klaustru nepomično stoji, stajala je i tada, stoji i sada, stoji i dalje, štiti i čuva, živote fratara (...) Naša zaštitnica Reda sada je pokazala snagu i ljubav prema nama, prema onima kojima su se cigleni stropovi urušavali nad glavama, a nitko ni ogrebotine nije dobio. Pokazala je ljubav i brigu prema onima koji su bosi trčali po razbijenom staklu, a nitko ni ožiljka ili ogrebotine nije zadobio. Opet je Majka bila tu, bila i ostala, čuvala i stoji, napisali su franjevci, koji svaki dan Gospi pjevaju Sva si lijepa o Marijo, natpis koji je do sada stajao na stupu u dvorištu bit će promijenjen.

Od sada će, kažu, stajati: “Dok se sve treslo, od gibanja zemlje, ti jedina, pomaknuta, nisi pala, već si svojom majčinskom rukom živote braće fratara zaštitila, zakrilila”.