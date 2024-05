Pogledajte kakvu je pušku na policajce u Međimurju potegnuo manijak: 'Pa mogli su ga ubiti'

Da je netko bio malo labilniji, moglo je završiti tragično, tako nam je neslužbeno rekao naš izvor. Riječ je o filmskim scenama koje su se događale u gluho doba noći u Nedelišću u četvrtak, 2. svibnja. Naime, policijski službenici PU međimurske vidjeli su osobu kako tetura ulicama Nedelišća oko 2 sata i spremali se ga pretresti. U tom trenutku pored njih s puškom u ruci projurila je druga osoba.

Inače, obojica muškaraca su iz Nedelišća i dobro su poznata policiji otprije. Nakon što je projurio s puškom u ruci, 28-godišnjak se sakrio. U kratkom vremenu oformljen je tim policijskih službenika Interventne jedinice policije i drugih policijskih službenika koji su krenuli u potragu. Nešto prije 3 sata u Uskoj ulici, kroz prozor jedne od obiteljskih kuća, na ulicu je iskočio 28-godišjak s puškom u ruci te prijeteći uzviknuo prema policijskim službenicima. Muškarac je prema njima okrenuo pušku te ju pritom repetirao. Međimurski policajci u toj situaciji mogli su zapucati prema njemu, jer su za to imali ovlasti, no odvažnom i nadasve prisebnom reakcijom policijski službenici uspjeli su uz primjenu sredstava prisile svladati muškarca te ga uhititi i privesti u policijsku postaju na kriminalističko istraživanje. Što je to muškarcu bilo u glavi u tim trenucima, teško je dokučiti. On je repetirao airsoft pušku, model M4 A1 Carabine, radi se o iznimno kvalitetnoj replici američke jurišne puške koju koriste u simulacijama i koja ne ispaljuje pravu municiju. Budući da je bio mrkli mrak, a repliku je gotovo nemoguće raspoznati, sva sreća da nije došlo do tragedije.

- Takva puška svojim vanjskim izgledom nimalo ne odudara od originala. Ističemo, kako su policijski službenici u iznimno složenoj i zahtjevnoj situaciji, sukladno načelu razmjernosti, prema napadaču primijenili najblaže sredstvo prisile te time postigli cilj postupanja. Najvažnije od svega, osigurali su da u opisanom događaju nitko nije stradao – pojasnili su iz međimurske policije.

Kako doznajemo, budući da je bio mrkli mrak nitko od mještana nije bio prisutan kad su se događale filmske scene. Muškarac (28) je završio u pritvoru zbog kaznenog djelo napada na službenu osobu.