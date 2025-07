Pogledajte kartu. Slovenci su upozorili na superćelijske oluje, ovo se približava i Hrvatskoj

Gotovo cijela država je pod uzpozorenjima zbog toplinskog vala i iznimno visokih temperatura, a uz to narančasto je upozorenje za Istru i Kvarner zbog mogućeg grmljavinskog nevremena. Iz DHMZ-a upozoravaju da će na sjevernom Jadranu te na zapadu unutrašnjosti biti postupno više oblaka te mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito navečer i u noći na utorak.

Istramet je tako objavio i kako su grmljavinska nevremena već krenula u susjedstvu, a naoblačilo se i iznad Učke te središnje Istre.

Slovenski ARSO objavio je kako je jače nevrijeme već pogodilo područje Nove Gorice i približava se unutrašnjosti Slovenije, a radarske snimke pokazuju mogućnost tuče i jak pljusak, a moguće su mjestimično i bujične poplave.

Objavljeno: 21. julij 2025 ob 11.00 uri ⛈ Območje Nove Gorice je iznad Italije dosegla močnejša nevihta in se pomika...

A trenutna karta Rain Alarma pokazuje kako se golema naoblaka kreće prema Hrvatskoj. Meteoinfo Slovenija objavio je upozorenje da su moguće jake oluje nad Furlanijom, lokalno i silovite oluje s vjetrom, pljuskovima i tučom, koje u početku mogu biti prilično guste. Prema izračunima meteoroloških modela, moguć je razvoj superćelijskih oluja, a da bi popoodne olujni sustavi mogli obuhvatiti veći dio zapadne, središnje i sjeverne Slovenije.

Sutra se kod nas očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Poslijepodne smanjenje naoblake. U Dalmaciji sunčanije, a lokalni pljuskovi s grmljavinom mogući su na sjeveru. Vjetar slab, u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, poslijepodne sjeverozapadni i zapadni vjetar, na sjevernom dijelu navečer bura. Najniža temperatura zraka od 16 do 20, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna od 25 do 30, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije između 29 i 34 °C.