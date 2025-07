Pogledajte kolike stipendije daju općine i gradovi: Neki 20 eura, a neki preko 1000...

Od 20 eura, koliko mjesečno daje općina Fažana, do 833 eura, koliko daju Stari Jankovci, iznose stipendije koje svojim studentima daju općine, gradovi i županije, neki im umjesto stipendija daju jednokratne pomoći koje znaju 'ići' i do 1380 eura, kao u općini Šolta. Neznatno manje, 1300 eura, studentima jednokratno daje općina Šodolovci, pokazuju podaci iz upitnika o lokalnim demografskim mjerama kojeg sedmu godinu za redom provodi Ministarstvo demografije i useljeništva, a na kojeg je odgovorilo 570 od 575 općina, gradova i županija, koliko ih Hrvatska ima.

Od onih koji su na upitnik odgovorili, lakše je pobrojati one jedinice koje ne daju stipendije ili jednokratne potpore, nego one koje to rade, prvih je, naime, samo 50-ak i uz izuzetak Kutine i Preloga, redom se radi o manjim općinama, a obzirom na demografske (ne)prilike u njima, upitno je imaju li uopće koga stipendirati.

Zagreb, Okrug, Pojezerje…

Po iznosu stipendije na drugom je mjestu Zagreb sa 520 eura, treće dijele manje općine Okrug i Pojezerje koje svojim studentima mjesečno daju po 400 eura.

Kriteriji u Zagrebu su uspjeh, nadarenost, deficitarnost zanimanja, lošije socijalne prilike, pripadnost romskoj manjini, međunarodna ili privremena zaštita.

Okrug se rukovodi uspjehom na studiju i nadarenošću, te slabijim imovinskim stanjem, dok Pojezerje stipendije daje svim studentima.

Na vrhu ljestvice po iznosu stipendija su i Umag (360 eura mjesečno), Istarska županija (300 eura), pa Križevci, Makarska, Novi Vinodolski i Požeško-slavonska županija koji daju po 250 eura, te Dubrovnik i Rovinj koji daju po 220 eura.

U većini su kriteriji uspjeh na studiju, defictarnost zanimanja, socijalne prilike, a Dubrovnik je dodao i djecu stradalnika Domovinskog rata i djecu osobe s invaliditetom.

Poprilične stipendije, 266 eura mjesečno, daje i Bjelovarsko-bilogorska županija, godišnje ih dodijeli 30, po deset za izvrsnost, deficitarnost i socijalni status.

Čak 20 općina i gradova daje studentima mjesečno po 200 eura, od Babine Grede i Končanice do Osijeka i Rijeke.

Najviše jedinica mjesečno daje od 100 do 150 eura, a na dnu ljestvice su općine Bedenica i Fažana sa 30 i 20 eura, a Bedenica taj iznos daje svim studentima.

Po 1000 eura jednokratno daju Drniš, Erdut, Otok…

Umjesto stipendija, dio općina, gradova i županija studentima daje jednokratnu potporu, a uz rekordere Šoltu i Šodolovce, ozbiljne iznose, po 1000 daju Drniš, Erdut, Otok, grad u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Ivankovo, Klanjec i Marijanci.

Kriteriji su slični onima za stipendije, a Drniš traži i visok prosjek ocjena na studiju, najmanje 4,40.

Neznatno manje svojim studentima daju Molve (930 eura) i Ribnik (929 eura), općina u Karlovačkoj županiji na čijem području, inače, nema osnovne škole.

Zanimljiv je i primjer općine Baška Voda od koje svi studenti jednokratno dobivaju po 650 eura, a za uspjeh dodatnih 350.

Po iznosima jednokratnih potpora slijede općine Štitar (812 eura), Bol na Braču i Hrvatska Kostajnica (po 800 eura), Bosiljevo, Severin i Viljevo (po 700). Na dnu ljestvice su općine Đelekovec i Kloštar Podravski koji jednokratno daju simboličnih 50 i 20 eura.

Polovica lokalnih jedinica stipendira i učenike

Manji broj općina, gradova i županija, njih polovica, i sa manjim iznosima stipendira i učenike. Najizdašnije, sa 400 eura mjesečno, učenike stipendira općina Sveti Juraj na Bregu, uvjet je da su uspješni u školi, da su nadareni, da se školuju za deficitarna zanimanja i da su slabijeg imovinskog stanja.

Tim kriterijima Zagreb, koji mjesečno daje 380 eura, dodaje i pripadnost romskoj manjini te odobrenu međunarodnu zaštitu.

Kriteriji identični onima u Svetom Juraju na Bregu vrijede i u općini Okrug koja učenicima daje 200 eura mjesečno.

Po 160 eura daju Novi – Cittanova i Otok dalmatinski, po 150 eura Rijeka, Blato i Vela Luka na Korčuli, Kutina i Novi Vinodolski, 145 eura daje Vrsar, po 140 Lumbarda i Ploče….

Niz većih i manjih općina i gradova mjesečno daje po 100 eura, od većih gradova to rade Osijek i Velika Gorica, od manjih Ogulin, Rovinj, Ivanić Grad, Dugo Selo, a među općinama koje to rade su Šestanovac, Pučišća, Lovran, Luka, Pisarovina, Plitvička Jezera itd.

Malinska mjesečno daje 10 eura, Berek 20

Dio općina daje skromnije iznose, primjerice Malinska-Dubašnica samo 10 eura mjesečno, Berek samo 20, Čačinci i Drnje po 30, općina Petrijanec 35 eura itd.

Kao i kod studenata, dio jedinica učenicima daje jednokratne po kojima prednjače Šolta sa 1. 150 eura te Čakovec i Bol sa po 800 eura.

Čakovec taj iznos daje učenicima deficitarnih zanimanja, Bol uspješnima i nadarenima, a Šolta tim kriterijima dodaje i slabije imovinsko stanje učenika.

Po 700 eura jednokratno daju općine Štrigova i Vrbanja, u prvoj je kriterij deficitarnost zanimanja, u drugoj slabije imovinsko stanje. Učenicima slabijeg imovinskog stanja Sisačko-moslavačka županija daje 540 eura, deset eura manje učenicima koji uspješno završe razred daje općina Molve, 500 eura učenicima deficitarnih zanimanja daje Sveti Martin na Muri, koliko daje i Klanjec.

S druge strane, općina Kloštar Podravski, učenicima jednokratno daje samo 20 eura, a kriterija, nema.

Svemu navedenome treba dodati i da 90-ak općina i gradova sufinancira i smještaj u učeničke i studentske domove, među njima su Bakar, Biskupija, Fužine, Kanfanar, Marija Bistrica, Otočac, Saborsko, Zagreb, Žumberak te županije Zadarska, Vukovarsko-srijemska, Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Karlovačka, Međimurska, Varaždinska i Osječko-baranjska.