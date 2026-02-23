Pogledajte koliko je koštao doček rukometaša na Trgu

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na europskom prvenstvu te dodala još jednu medalju nakon svjetskog srebra. Doček na Trgu bana Jelačića je organiziralo Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska vatrogasna zajednica i društvo Hrvatska elektroprivreda te druga tijela po potrebi, piše Net.hr.

Doček je koštao 187 tisuća eura s PDV-om. Najviše se tu odnosi na produkciju - dakle pozornica, razglas, svjetlo, osiguranje, komunalna infrastruktura i drugo. Čišćenje nakon fešte je koštalo 4.603 eura bez PDV-a.

Zaprešić Boysi su dobili 5.000 eura. DJ Ivan Škrinjarić stajao je 650 eura, a Hrvatske Ruže i Marko Perković Thompson nastupili su besplatno.