Obavijesti

News

Komentari 0
RAČUNICA

Pogledajte koliko je koštao doček rukometaša na Trgu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte koliko je koštao doček rukometaša na Trgu
Zagreb: Docek broncanih rukometasa | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zaprešić Boysi su dobili 5.000 eura. DJ Ivan Škrinjarić stajao je 650 eura, a Hrvatske Ruže i Marko Perković Thompson nastupili su besplatno

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija osvojila je broncu na europskom prvenstvu te dodala još jednu medalju nakon svjetskog srebra. Doček na Trgu bana Jelačića je organiziralo Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska vatrogasna zajednica i društvo Hrvatska elektroprivreda te druga tijela po potrebi, piše Net.hr.

Doček je koštao 187 tisuća eura s PDV-om. Najviše se tu odnosi na produkciju - dakle pozornica, razglas, svjetlo, osiguranje, komunalna infrastruktura i drugo. Čišćenje nakon fešte je koštalo 4.603 eura bez PDV-a. 

'NEMA UVJETA' Ustavni sud odbio Mišića: Neće reagirati zbog vladine organizacije dočeka rukometaša
Ustavni sud odbio Mišića: Neće reagirati zbog vladine organizacije dočeka rukometaša

Zaprešić Boysi su dobili 5.000 eura. DJ Ivan Škrinjarić stajao je 650 eura, a Hrvatske Ruže i Marko Perković Thompson nastupili su besplatno. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026