Obavijesti

News

Komentari 6
'NEMA UVJETA'

Ustavni sud odbio Mišića: Neće reagirati zbog vladine organizacije dočeka rukometaša

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ustavni sud odbio Mišića: Neće reagirati zbog vladine organizacije dočeka rukometaša
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mišić tražio očitovanje zbog 'miješanja Vlade u ovlasti Zagreba', Sud poručio: nema uvjeta za postupak

Admiral

Ustavni sud u petak je objavio kako “nije ocijenio da postoje pretpostavke” za pokretanje postupka koji je nakon vladinog preuzimanja organizacije dočeka brončanih rukometaša na središnjem zagrebačkom trgu zatražio predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP).

Mišić je 3. veljače od Ustavnog suda zatražio da se obrati javnosti priopćenjem u kojem bi iznio ustavnopravno stajalište o ograničavanju prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, što je, kako smatra, posljedica vladinog zaključka u vezi s organizacijom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije.

DOČEK RUKOMETAŠA Mišić (SDP) podnio Ustavnom sudu prijedlog protiv Vlade zbog organizacije dočeka
Mišić (SDP) podnio Ustavnom sudu prijedlog protiv Vlade zbog organizacije dočeka

Tvrdi da je tim zaključkom od 2. veljače Vlada RH zadirala u djelokrug Grada Zagreba, preuzimajući organizaciju javnog okupljanja bez suglasnosti odnosno dopuštenja grada, čime je prekršila samostalnost lokalne samouprave i načela diobe vlasti.

Ustavni sud objašnjava da postupke iz odredbi na koje se Mišić pozvao ne pokreće “na zahtjev”, nego isključivo po njihovoj vlastitoj ocjeni kada uoče ozbiljan, strukturalni, dugotrajan poremećaj u pravnom poretku.

POLITIČKO RASULO Istina o burnoj noći u kojoj je Plenki postao nasilnik poput Trumpa i doveo do kaosa
Istina o burnoj noći u kojoj je Plenki postao nasilnik poput Trumpa i doveo do kaosa

"Sporove o navodnim povredama jamstava propisanih ustavom Ustavni sud prvenstveno rješava kroz svoje odluke donesene u okviru postupaka pokrenutih na temelju ustavnih tužbi nositelja Ustavom zajamčenih prava ili na temelju postupaka pokrenutih na osnovu zahtjeva, odnosno prijedloga za apstraktnu ocjenu ustavnosti i zakonitosti pravnih akata", pojašnjava Ustavni sud.

Što se tiče izdavanja priopćenja i upozorenja Ustavni sud navodi da im je ta ovlast dana, "ali isključivo u okviru posebnih nadležnosti" nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora, državnih referenduma i izbornih sporova.

TOMISLAV KLAUŠKI Tomašević je izgubio bitku oko Thompsona. Ali je pripremio teren za predstojeći politički rat
Tomašević je izgubio bitku oko Thompsona. Ali je pripremio teren za predstojeći politički rat

"Slijedom navedenog, Ustavni sud nije ocijenio da postoje pretpostavke za pokretanje postupka iz članka 104. Ustavnog zakona", zaključuje se u dopisu objavljenom na internetskoj stranici Ustavnog suda.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Horor na A4! Jurio u krivom smjeru, svi mu trubili! Zabio se u naplatne kućice

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'
IMAMO DETALJE

Kako su se bivši SDP-ovac i Grgić sastajali? Gradonačelnik: 'Nitko to neće pregledavati...'

Grgić je dao upute da se u potvrdi navede kako je već odrađen i naplaćen posao vrijednosti veće od 25.000 eura...
FOTO Ogromna zapljena oružja u Slavoniji: Troje ljudi uhićeno. 'Ovako nešto nismo dugo imali'
VELIKA POLICIJSKA AKCIJA

FOTO Ogromna zapljena oružja u Slavoniji: Troje ljudi uhićeno. 'Ovako nešto nismo dugo imali'

Od deset osoba obuhvaćenim akcijom, starih između 34 i 62 godine, tri su uhićene i danas će biti predane pritvorskom nadzorniku te ispitane u osječkom Općinskom državnom odvjetništvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026