Pogledajte Loto 6 rezultate

Piše 24sata,
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako nitko nije pogodio svih šest brojeva, dobitaka ipak nije nedostajalo. Šest sretnih igrača osvojilo je dobitak za pet pogođenih brojeva, pri čemu je svaki od njih osvojio 911,64 eura.

U večerašnjem izvlačenju igre Loto 6 nije bilo dobitnika glavnog zgoditka. Izvučeni brojevi bili su: 4, 5, 12, 17, 19 i 41, dok je dopunski broj bio 33.

Dobitak za četiri pogođena broja pripao je 309 igrača, koji su osvojili po 10,62 eura, dok je tri broja pogodilo čak 4.782 igrača, a njima pripada iznos od 1,60 eura po listiću.

Dobitnika u kategorijama šest te 5+1 nije bilo, pa se glavni zgoditak prenosi u sljedeće kolo. Ukupna uplata u ovom kolu iznosila je 43.758,90 eura, dok je fond dobitaka iznosio 21.879,45 eura.

U sklopu večerašnjeg izvlačenja izvučen je i Joker broj 063387, no zasad nema informacija o eventualnim dobitnicima te igre.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

