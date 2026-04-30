Loto 6 rezultati 35. kola: Evo koji su brojevi izvučeni

U 35. kolu Loto 6 Hrvatske lutrije, održanom 30. travnja 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 4, 12, 15, 22, 28, 44, a dodatni broj je 27. Joker broj za ovo kolo bio je 589835.

Nažalost, ni u ovoj izvlačenju nije bilo dobitnika sa šest pogođenih brojeva, kao ni dobitnika s kombinacijom 5+1. Najveći dobitak ostvaren je s pet pogođenih brojeva, a takvih je bilo 14 dobitnika, koji su osvojili po 390,70 eura.

S četiri pogođena broja dobitak je iznosio 11,60 eura, a osvojilo ga je 283 igrača. Najmanji dobitak, za tri pogođena broja, iznosio je 1,66 eura, a osvojilo ga je 4604 sudionika.

