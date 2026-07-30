Pogledajte Loto 6 rezultate

Provjerite rezultate 61. kola Lota 6 Hrvatske Lutrije održanog 30. srpnja 2026. godine. Saznajte izvučene brojeve, dobitke i iznos jackpota za sljedeće kolo.
DOBITAK NA ČEKANJU
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U 61. kolu igre Loto 6 u četvrtak su izvučeni brojevi 2, 7, 8, 13, 28, 43, a dodatni broj je 20.
Joker broj za ovo kolo bio je: 672325.
Pregled dobitaka:
- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: 1 dobitnik – 14.250,24 EUR
- 5 pogodaka: 3 dobitnika – 1.641,78 EUR
- 4 pogotka: 256 dobitnika – 11,54 EUR
- 3 pogotka: 4558 dobitnika – 1,51 EUR
Jamčeni jackpot u 62. kolu iznosi: 150.000 eura.
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