Pogledajte Loto 6 rezultate

U nedjelju navečer održano je 66. kolo igre Loto 6, a jackpot od 170.000 eura nije osvojen. Izvučeni su brojevi 7, 10, 12, 20, 34 i 44, dok je dopunski broj bio 25.

Dobitnika sa svih šest pogođenih brojeva nije bilo, kao ni dobitnika kombinacije 5+1. Pet brojeva pogodila su dva igrača, a svaki je osvojio 2.311,18 eura.

Četiri pogođena broja imalo je 191 dobitnika, kojima pripada po 14,52 eura, dok su tri broja pogodila 3732 igrača i osvojila po 1,73 eura.

Izvučena Joker kombinacija bila je 3-2-7-7-8-8.

Ukupna uplata u ovom kolu iznosila je 36.978,75 eura, a fond dobitaka 18.489,38 eura.