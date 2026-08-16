Obavijesti

News

Komentari 0
JACKPOT NA ČEKANJU

Pogledajte Loto 6 rezultate

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte Loto 6 rezultate
Foto: Hrvatska lutrija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dobitnika sa svih šest pogođenih brojeva nije bilo, kao ni dobitnika kombinacije 5+1. Pet brojeva pogodila su dva igrača, a svaki je osvojio 2.311,18 eura.

U nedjelju navečer održano je 66. kolo igre Loto 6, a jackpot od 170.000 eura nije osvojen. Izvučeni su brojevi 7, 10, 12, 20, 34 i 44, dok je dopunski broj bio 25.

Dobitnika sa svih šest pogođenih brojeva nije bilo, kao ni dobitnika kombinacije 5+1. Pet brojeva pogodila su dva igrača, a svaki je osvojio 2.311,18 eura.

Četiri pogođena broja imalo je 191 dobitnika, kojima pripada po 14,52 eura, dok su tri broja pogodila 3732 igrača i osvojila po 1,73 eura.

Izvučena Joker kombinacija bila je 3-2-7-7-8-8.

Ukupna uplata u ovom kolu iznosila je 36.978,75 eura, a fond dobitaka 18.489,38 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Tucaković: Vatrogasci su obranili kuće kod Jovića, a i na Dinari očekujemo bolju situaciju

Na požarištima tijekom noći nije bilo novih razbuktavanja. Vatrogasci nastavljaju sanaciju na požarištima, posebno na onom iznad Omiša
U katastrofi se vidi najbolje i najhrabrije što Hrvatska ima
KOMENTIRA ALEN GALOVIĆ

U katastrofi se vidi najbolje i najhrabrije što Hrvatska ima

Obranu od požara više ne možemo svesti samo na pitanje imamo li dovoljno kanadera. Prva linija obrane mora početi mnogo prije no što se oglase vatrogasne sirene
UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare
GRAĐANI DOJAVILI

UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare

Nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem benkovačkom području, policija je pronašla vozilo i uhitila četvero ljudi za koje se sumnja da su podmetnuli požare

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026