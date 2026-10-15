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JACKPOT NIJE IZVUČEN

Pogledajte Loto 6 rezultate

Piše 24sata,
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Pogledajte Loto 6 rezultate
Loto kuglice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sa svih 6 pogođenih brojeva, kao ni dobitnika s 5+1 pogođenim brojem

U 83. kolu igre na sreću Loto 6 Hrvatske Lutrije u četvrtak su izvučeni brojevi: 6, 20, 31, 33, 38, 39, a dodatni broj je 7. Joker broj izvučen u ovom kolu bio je: 090620.

Nažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sa svih 6 pogođenih brojeva, kao ni dobitnika s 5+1 pogođenim brojem. Slijede rezultati po kategorijama:

- 6 pogodaka: nema dobitnika
- 5+1 pogodak: nema dobitnika
- 5 pogodaka: 3 dobitnika, dobitak iznosi 1.808,44 EUR
- 4 pogotka: 206 dobitnika, svaki osvaja 15,80 EUR
- 3 pogotka: 3677 dobitnika, svaki osvaja 2,07 EUR

Jamčeni jackpot za 84. kolo iznosi čak 240.000 eura

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