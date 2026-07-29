Pogledajte Loto 7 rezultate

U 60. kolu igre na sreću Loto 7 večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 5, 8, 12, 19, 25, 28, 34 te dodatni broj 20. Joker broj za ovo kolo bio je 144343.

Nažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sedmice (7 pogodaka) niti dobitnika kombinacije 6+1, pa glavna nagrada ostaje neosvojena. Najveći pojedinačni dobitak ostvaren je u kategoriji 6 pogodaka, gdje su dva dobitnika osvojila po 1.255,28 eura. Slijedi 14 dobitaka u kategoriji 5+1 pogodaka, svaki u iznosu od 144,84 eura.

U kategoriji 5 pogodaka bilo je 218 dobitnika koji su osvojili po 31,01 euro, dok je 278 igrača s 4+1 pogotkom osvojilo po 9,12 eura.

Očekivani jackpot za sljedeće kolo iznosi 2 milijuna eura.