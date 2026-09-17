Pogledajte megapijavicu kod Rovinja! Upalili su alarme. Stiže velika promjena vremena

Najavljeno nevrijeme stiglo je u Istru. Kako se vidi prema snimci koju je objavio IstraMet na Facebooku, na moru u Rovinju stvorila se velika pijavica.

- Kakva mrcina kod Rovinja, napisali su uz snimku.

Za riječku regiju i Istru izdano je narančasto upozorenje za grmljavinsko nevrijeme, dok je za zapadnu obalu Istre DHMZ izdao žuto upozorenje za pojačanu buru. Udari vjetra ići će čak do 75 km/h.