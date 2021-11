Ovo je fotografija mladog Ivana Andrijanića nastala nakon jednog nemilog događaja koji se zbio prije 10-ak dana, u noći s 20. na 21. studeni na privatnoj zabavi nakon što se usudio zatražiti moju pjesmu "Mata", poručio je pjevač i potpredsjednik Sabora Miroslav Škoro pokazujući u Saboru uznemirujuću fotografiju mladog Andrijanića (28), pretučenog gotovo do smrti.

Škoro ga je sinoć posjetio u njegovu domu u vinkovačkom Novom Selu nakon što je izašao iz bolnice, a ogorčen je kako su nadležna tijela kvalificirala ovaj događaj.

- Kako mi je ispričao, na toj zabavi bilo je dosta ljudi, nakon ponoći su se razišli, ostalo ih je nekoliko, a nakon što je on zatražio pjesmu "Mata", nekoliko ljudi je nasrnulo na njega. Čak je rekao u jednom trenutku da kad je zatražio tu pjesmu da je osjetio netrpeljivost, rekao je nema veze, okrenuo se i onda je dobio udarac u glavu, pao je i onda je počelo cipelarenje. U KBC Osijek mu je izdana operacijska dijagnoza višestrukog prijeloma lubanje i kosti lica. U prvom očitovanju nadležnih piše da je to posljedica uznemiravanja iliti remećenja javnog reda i mira. Ako pročitamo dijagnozu i vidimo ovu fotografiju, mislim da nitko od nas ne bi volio da mu bilo koji član obitelji ode na privatnu zabavu i vrati se u ovakvom stanju, a da to netko proglasi remećenjem javnog reda i mira. Ovo je prije, po mom laičkom mišljenju, nanošenje teških tjelesnih ozljeda pa čak i pokušaj ubojstva - rekao je Škoro.

Dodaje kako Andrijanić identificira napadače kao pripadnike srpske nacionalne manjine.

- On smatra da se incident dogodio zbog toga što ih je isprovocirala njegova glazbena želja. Njegov ujak mi je kroz suze rekao da je trebao jako puno vremena i napora uložiti da lokalni portal objavi ovu vijest. Netko nije izvršio svoju dužnost. A da li se nekoga štiti ili ne, to ćemo vidjeti. Možemo zaključiti da u Hrvatskoj postoje dvostruka mjerila za neke stvari - rekao je Škoro naglašavajući kako trebamo biti ponosni na razinu zaštite manjina u našoj zemlji, ali upozorava na slučajeve poticanja netrpeljivosti i s njihove strane.

- Zaista ne znam što bi trebao biti razlog, koja rečenica, koja skladba, koji potez da se nekoga ovako unakazi, pogotovo u zemlji u kojoj imamo radijsku postaju koja se financira jednim dijelom i našim novcima i koja vrti isključivo glazbu koja mnogima nije simpatična, a kolokvijalno nazvana cajkaška glazba, a posebice zato što se iz Državnog proračuna financiraju i neke tiskovine, koje vrlo često na vrlo osebujan način šire jedan govor netrpeljivosti, ja bih čak rekao i govor mržnje - istaknuo je i naglasio kako treba postaviti temeljno pitanje zašto se događaju ovakve stvari.

- Je li možda to posljedica djelovanja određenih osoba u javnom i političkom životu? Bili smo svjedoci tome da je i prošli tjedan pripadnik srpske nacionalne manjine u Saboru generalu hrvatske pobjedničke vojske vikao "ti si se izvukao." Kakva je to poruka hrvatskoj javnosti? Ovaj mladić je rođen dvije-tri godine nakon početka agresije na Hrvatsku, a ovaj događaj je posljedica odnosa u našem društvu danas, činjenice da netko može vikati generalu u Saboru "ti si se izvukao" , činjenice da mi imamo i dalje segregaciju u obrazovanju... Kome to odgovara i je li ovo govor mržnje, pitam javno s ovog mjesta - kaže Škoro i poziva nadležne institucije da provedu istragu ovog slučaja.

- Ne postoji razlog, svakome od nas civiliziranom, da bi se nekoga ovako izmasakriralo. Osobno mi je žao i založit ću se na sve moguće načine da se počinitelji privedu licu pravde i da svi skupa iz ovog naučimo kako suživot, suradnja i kultura dijaloga nije nešto što će biti rezultat ovakvog poteza i kako je na nama političarima velika odgovornost da prije svega mi usvojimo drugačije načine komuniciranja i da doprinesemo na svim mogućim poljima, posebice na onim zakonodavnim, da se ovakve stvari više ne događaju, da nam djeca odrastaju zajedno kao građani RH, a ne kao djeca koja se od malih nogu uče mrziti - istaknuo je.

Govoreći o glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek i aferi Softver, Škoro je istaknuo kako kod nas ne postoji kultura davanja ostavki. Pa je ukazao na primjer švedske premijerke koja je nakon samom nekoliko sati odstupila s te dužnosti.

- Volio bih kada bi svatko imao dozu samokritičnosti, ja sam je pokazao u svom životu, kada vidiš da si ili pogriješio ili nešto ne možeš, da odstupiš, a ne lupati glavom u zid. Mislim da bi bilo dobro da se i sam način izbora glavnog Državnog odvjetnika promijeni. Znate da je ona postala glavna Državna odvjetnica nakon razgovora s premijerom, i sve skupa se svodi na donošenje odluke u četiri zida. Zato imamo takvo pravosuđe. Da sam ja na njenom mjestu, ja bih podnio ostavku - poručio je.