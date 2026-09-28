Pogledajte plaće šefova u ZG Holdingu: Neki zarađuju više od Plenkovića i Milanovića?!

Ponedjeljak ujutro u Zagrebu donio je prizore kakvi se rijetko viđaju. Veliki štrajk od jutarnjih sati zaustavio je veliku većinu tramvaja i autobusa, pa su zagrebačke ulice ostale bez uobičajene jutarnje gužve javnog prijevoza. Na tračnicama i cestama tek se povremeno može vidjeti poneki tramvaj ili autobus.

Štrajk se osjetio i u djelatnosti Čistoće. Na teren je izašlo tek nekoliko kamiona, a njihov je zadatak odvoz otpada isključivo s lokacija od posebne važnosti, ispred bolnica, staračkih domova, škola i vrtića.

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Dok je velik dio gradskih službi jutro dočekao u znatno drukčijem ritmu nego inače, pažnju su privukli i podaci o plaćama čelnika Zagrebačkog holdinga. Upravu Zagrebačkog holdinga čine predsjednik Uprave Ivan Novaković te članovi Uprave Dubravko Karačić i Miljenko Hrman. Prema podacima objavljenima na stranicama Zagrebačkog holdinga, Novakovićeva mjesečna osnovna plaća iznosi 6.800 eura.

Foto: zgh.hr

Za usporedbu, mjesečna plaća premijera Andreja Plenkovića iznosi 5.738 eura, dok predsjednik Republike Zoran Milanović ima plaću od 6.470 eura. Članovi Uprave Zagrebačkog holdinga Dubravko Karačić i Miljenko Hrman imaju mjesečnu plaću od 6.450 eura.

Kada je riječ o čelnicima pojedinih podružnica, plaću od 5.500 eura imaju Davor Vić iz Čistoće, Matija Derk iz Gradskih groblja, Jurica Krleža iz Zagrebačkih cesta te Božena Cvitanović iz Zrinjevca.

Mjesečnu plaću od 4.900 eura imaju Josip Krajina s Autobusnog kolodvora, Roberta Čupić s Robnog terminala Zagreb, Marin Rončević s Tržnica Zagreb, Irena Benko iz podružnice Vladimir Nazor te Dinko Herman iz Zagrebparkinga.

Plaću od 4.200 eura, prema navedenim podacima, imaju Sandra Klisović iz AGM-a, Sretan Šarić iz Arene Zagreb te Tomislav Jukić iz Zagrebačkog digitalnog grada. Kako je navedeno, svi imaju i službene automobile na raspolaganju 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Podaci o primanjima dostupni su i za Upravu ZET-a. Prema podacima iz imovinskih kartica, predsjednik Uprave ZET-a Marko Bogdanović ima plaću od 4.878 eura. Član Uprave ZET-a Luka Matošić ima plaću od 4.836 eura, dok drugi član Uprave, Goran Marinov, prema podacima iz imovinske kartice ima plaću od 4.564 eura.

- Ja sam vozač autobusa bio do trećeg mjeseca 2026. godine, znači ja vam mogu najbolje reći koja je prosječna plaća. Znači sve plus minus dođete do 1790, sa dvoje djece i 26 godina staža i faktorom koji imam na poreznoj kartici, znači prosječna plaća, noćne, blagdani... 2800 eura je jedina plaća u ZET-u koja se desi jednom godišnje kad je fond veliki i sa čovjekom koji ima četvero djece, tu djecu treba prehraniti, pa nije on te novce našao na cesti, krvavo ih je zaradio! - rekao je za HRT predsjednik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović.