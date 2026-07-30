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OTEŽANA PLOVIDBA

Pogledajte rekordno nizak Dunav: Gase reaktore, nasukao se kruzer u Rumunjskoj

Rekordno nizak vodostaj Dunava uzrokuje probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumunjskoj, gdje su hidroelektrane i nuklearne elektrane zbog manjka vode u četvrtak morale smanjiti proizvodnju ili privremeno obustaviti rad.
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Low water levels on the Danube River in Bezdan
Prema podacima mađarske vodoprivredne službe, vodostaj Dunava kod mađarskog grada Paksa niži je za 121 centimetar od dosadašnjeg rekordnog minimuma. | Foto: Zorana Jevtic
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Prema podacima mađarske vodoprivredne službe, vodostaj Dunava kod mađarskog grada Paksa niži je za 121 centimetar od dosadašnjeg rekordnog minimuma. | Foto: Zorana Jevtic
Komentari 1

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