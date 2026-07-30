Pogledajte rekordno nizak Dunav: Gase reaktore, nasukao se kruzer u Rumunjskoj

Rekordno nizak vodostaj Dunava uzrokuje probleme u proizvodnji električne energije u Austriji, Mađarskoj i Rumunjskoj, gdje su hidroelektrane i nuklearne elektrane zbog manjka vode u četvrtak morale smanjiti proizvodnju ili privremeno obustaviti rad.
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Prema podacima mađarske vodoprivredne službe, vodostaj Dunava kod mađarskog grada Paksa niži je za 121 centimetar od dosadašnjeg rekordnog minimuma.
| Foto: Zorana Jevtic
Prema podacima mađarske vodoprivredne službe, vodostaj Dunava kod mađarskog grada Paksa niži je za 121 centimetar od dosadašnjeg rekordnog minimuma. |
Foto: Zorana Jevtic
Prema podacima mađarske vodoprivredne službe, vodostaj Dunava kod mađarskog grada Paksa niži je za 121 centimetar od dosadašnjeg rekordnog minimuma.
| Foto: Zorana Jevtic
Glasnogovornik austrijske energetske tvrtke Verbund Florian Seidl rekao je da su uzrok niskih vodostaja manjak oborina i sve manja količina otopljene ledenjačke vode.
| Foto: Zorana Jevtic
"U ovo doba godine trebali bismo koristiti vodu nastalu topljenjem snijega, no zbog globalnog zatopljenja pada sve manje snijega", rekao je Seidl. Dodao je da je proizvodnja Verbunda oko 30 posto ispod dugoročnog prosjeka.
| Foto: Zorana Jevtic
U Rumunjskoj je vodostaj Dunava pao na trećinu prosjeka zabilježenog u srpnju, zbog čega su zaustavljena oba operativna reaktora nuklearne elektrane Černavoda, koja inače proizvodi oko petine električne energije u zemlji.
| Foto: Zorana Jevtic
U Mađarskoj je iz pogona isključen jedan od četiri reaktora nuklearne elektrane Paks, a premijer Peter Magyar upozorio je da prijeti gašenje i preostala tri reaktora.
| Foto: Zorana Jevtic
Nizak vodostaj otežava i plovidbu Dunavom. Ovoga tjedna kod rumunjske riječne luke Cetate kruzer s gotovo 240 putnika nasukao se na pješčani sprud, a svi putnici sigurno su evakuirani.
| Foto: Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic
Foto Zorana Jevtic