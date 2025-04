Pogledajte satelitske snimke ledenog udara! Poharat će cijelu Hrvatsku, donosi opake minuse

Hladna fronta stigla je u Hrvatsku. Meteorolozi za nedjelju prognoziraju kišu, grmljavinu, jaki vjetar, snijeg... U dijelovima Hrvatske je već počeo padati. Čitatelji su nam poslali snimke blagih pahulja u Svetom Ivanu Zelini.

Pokretanje videa... 00:21 Snijeg u Zelini | Video: snimio čitatelj 24sata

Prema prognostičarima, temperature će i dalje padati

Vrijeme u nedjelju bit će djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, vjetrovito i prohladno. Prijepodne mjestimice malo kiše, većinom u višim predjelima i malo snijega, a na jugu može biti i grmljavine. Poslijepodne su u unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 5 do 10, na Jadranu između 10 i 15 °C. Navečer osjetno hladnije.

Za danas su za cijelu Hrvatsku oglašeni meteoalarmi. Zagrebačka, osječka, karlovačka, gospićka, kninska, splitska i dubrovačka regija su pod žutim upozorenjem zbog udara vjetra. Za riječku regiju na snazi je narančasto upozorenje, što znači, piše DHMZ, da će vrijeme biti opasno. I za obalnu Hrvatsku na snazi su za nedjelju upozorenja.

Zapadna obala Istre, Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal pod narančastim su upozorenjem zbog udara vjetra. Za cijelu Dalmaciju na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra....

Sutra i do -3 stupnja Celzijusa

DHMZ za sutra prognozira djelomice, na Jadranu mjestimice i pretežno sunčano. U unutrašnjosti su, i to uglavnom na istoku, mogući lokalni kratkotrajni pljuskovi. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar, a na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita još mjestimice i olujna bura. Mimimalna temperatura zraka uglavnom od -3 do 1, a na Jadranu od 3 do 7 °C. Maksimalna većinom između 5 i 9, a na Jadranu 11 i 13 °C.

Foto: Severe Weather Europe

Severe Weather objavio satelitske snimke

Prema članku objavljenom 5. travnja 2025. na Severe Weather Europe, snažan prodor arktičkog zraka zahvatit će istočnu Europu i Balkanski poluotok, uključujući Hrvatsku, tijekom sljedećih dana.

Foto: Severe Weather Europe

Očekuju se značajna zahlađenja s temperaturama koje mogu pasti ispod -5 °C, što predstavlja visok rizik od oštećenja cvjetajućih voćaka i druge vegetacije. Nakon nedavnog toplog razdoblja u ožujku, ovo naglo zahlađenje može uzrokovati štetu na usjevima i biljkama koje su već započele s vegetacijom. Preporučuje se poduzimanje mjera zaštite osjetljivih biljaka od nadolazećih niskih temperatura.

Foto: Severe Weather Europe