Snijeg pada u Dalmatinskoj Zagori. Naime, jedna od rijetkih ciklona ovog siječnja prošla je preko našeg područja te je siječanj kratkotrajno pokazao i svoje pravo zimsko lice, ali samo u nekim dijelovima Dalmacije, piše portal Dalmacija Danas.

POGLEDAJTE VIDEO

Udari bure bili su iznimno jaki, a prema službenim podacima DHMZ-a, u Splitu su sinoć izmjereni udari do 111 km/h. Očekivano, temperature su najviše pale u planinama, ali i višim predjelima Zagore. Najviše snijega do 23 sata palo je u višim područjima imotskog područja, ponegdje od 5 do 10 centimetara. Snježni prizori stigli su iz Nikolića kraj Lovreća, Sviba, Aržana...

POGELDAJTE VIDEO

Vremenska prognoza za danas

U unutrašnjosti danas promjenljivo oblačno, ujutro i maglovito, mjestimice uz kratkotrajne, slabe oborine na granici kiše i snijega, a poslijepodne sunčanije, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na Jadranu pretežno i djelomice sunčano, a još ujutro na jugu oblačnije, ponegdje moguće i uz kišu.

Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura i sjeverni vjetar.

Najviša dnevna temperatura između 1 i 6, na Jadranu od 7 do 12 stupnjeva Celzijevih.

POGLEDAJTE VIDEO: Snijeg u Dalmaciji

Vjetar otežava i promet

Zbog olujnog vjetra samo za osobna vozila otvorena je državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Sv. Marije Magdalene te na mostu dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle.

Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. U priobalju puše olujni vjetar. Ponegdje ima i magle. Na cestama u unutrašnjosti, zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima, javio je Hrvatski autoklub (HAK) u 7 sati.

Vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te na put ne kreću bez propisane zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, a za ostala vozila obvezna je zimska oprema na više cesta u Lici te u Gorskom kotaru i Dalmaciji.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska te katamaranske linije: Vis-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split i Korčula-Hvar-Split.

Katamaranska linija 9603 Jelsa - Bol - Split - katamaran će isploviti na relaciji Jelsa - Split bez uplovljavanja u luku Bol.

Na liniji 604 Split - Vela Luka - Ubli s polaskom iz Splita u 15 sati plovi trajekt "Lastovo" kojem je maksimalna visina garaže 3,80 metara te je prije ukrcaja potrebno provjeriti visinu kamiona.