Pogledajte što ide prema Hrvatskoj! Upaljen žuti alarm

Vrijeme će biti nestabilno, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer, objavio je DHMZ u svojoj prognozi. Za zagrebačku, riječku i karlovačku regiju označen je žuti alarm koji označava potencijalno opasno vrijeme.

Kako se vidi na stranici rainalarm, sa zapada se Hrvatskoj približava olujna fronta koja bi u četvrtak navečer mogla pogoditi dio zemlje.

Foto: rainalarm

U četvrtak je gotovo cijela Hrvatska u žutom alarmu zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena.