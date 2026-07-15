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Pogledajte što ide prema Hrvatskoj! Upaljen žuti alarm

Piše 24sata,
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Pogledajte što ide prema Hrvatskoj! Upaljen žuti alarm
Foto: rainalarm
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Kako se vidi na stranici rainalarm, sa zapada se Hrvatskoj približava olujna fronta koja bi u četvrtak navečer mogla pogoditi dio zemlje

Vrijeme će biti nestabilno, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito navečer, objavio je DHMZ u svojoj prognozi. Za zagrebačku, riječku i karlovačku regiju označen je žuti alarm koji označava potencijalno opasno vrijeme.

Kako se vidi na stranici rainalarm, sa zapada se Hrvatskoj približava olujna fronta koja bi u četvrtak navečer mogla pogoditi dio zemlje. 

Foto: rainalarm

U četvrtak je gotovo cijela Hrvatska u žutom alarmu zbog mogućeg jačeg grmljavinskog nevremena.

Foto: DHMZ

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Komentari 11
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