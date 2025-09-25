Obavijesti

NOVO PONIŽENJE

Pogledajte što je Donald Trump objesio na mjestu gdje je trebao stajati portret Joe Bidena

Foto: Screenshot/X/Bijela kuća

Trump je u lipnju naložio istragu da se provjeri jesu li pomoćnici bivšeg predsjednika Joea Bidena prikrivali njegovo navodno loše mentalno zdravlje i nezakonito koristili automatsku olovku za potpisivanje

Bijela je kuća, u srijedu, predstavila „Predsjedničku stazu slavnih“ ispred Zapadnog krila. Tamo su izloženi portreti svih dosadašnjih predsjednika u zlatnim okvirima.

- Predsjednička staza slavnih stigla je na kolonadu Zapadnog krila - objavila je Margo Martin, posebna pomoćnica predsjednika Donalda Trumpa i njegova savjetnica za komunikacije. Na X-u je objavljen i video koji prikazuje portrete. Na njemu se vidi i kako je na mjestu na kojem je trebao biti portret Joe Bidena slika autopena – automatske kemijske olovke koja se koristi za potpisivanje dokumenata.

Trump je to i ranije najavio. Prije nekoliko tjedana otkrio je kako planira urediti galeriju te je naglasio kako će umjesto Bidenovog portreta postaviti "sliku automatske olovke.“

Podsjetimo, Trump je u lipnju naložio istragu da se provjeri jesu li pomoćnici bivšeg predsjednika Joea Bidena prikrivali njegovo navodno loše mentalno zdravlje i nezakonito koristili automatsku olovku u Bidenovo ime za potpisivanje političkih dokumenata.

