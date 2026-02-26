Pogledajte što karteli rade meksičkoj policiji

Nakon ubojstva Nemesija Rubéna Oseguere Cervantesa, poznatijeg kao El Mencho koji je predvodio jedan od najopasnijih meksičkih kartela Jalisco New Generation, u saveznoj državi Jalisco traju borbe između meksičke policije i vojske te kartela koji je tamo država u državi.

Društvenim mrežama širi se snimka patrole meksičke policije koja oslikava kakve svirepe borbe se tamo bore. Vojska i snage Nacionalne garde nastavljaju čistiti saveznu državu Jalisco od narkokartela CJNG.

Na kraju snimke mogu se vidjeti posljedice zasjede koju su pripadnici kartela „Jalisco Nueva Generación” postavili skupini vozila Nacionalne garde.

Sukobi su rezultirali desecima žrtava na strani Nacionalne garde i pripadnika kartela, kao i najmanje jednom poginulom civilnom osobom. Autobusni i gradski željeznički promet u metropolitanskom području Guadalajare privremeno je obustavljen nakon izbijanja koordiniranog nasilja. Državne vlasti zaustavile su mrežu javnog prijevoza, uključujući gradske autobusne linije, Mi Macro Periférico i linije sustava gradskog električnog vlaka (Sistema de Tren Eléctrico Urbano), pozivajući se na sigurnosne rizike nakon što su vozila zapaljena i glavne prometnice blokirane.