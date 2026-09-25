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OBJAVIO NA TIK TOKU

Pogledajte suludi potez vozača na magistrali kod Splita! Za dlaku izbjegnuta tragedija...

Piše Iva Tomas,
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Pogledajte suludi potez vozača na magistrali kod Splita! Za dlaku izbjegnuta tragedija...
Foto: Facebook/Screenshot
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U međuvremenu je korisnik TikToka uklonio sporne videozapise, nakon što su se u komentarima pojavile brojne reakcije i upozorenja da je slučaj prijavljen policiji

Videozapis koji se posljednja 24 sata intenzivno dijeli društvenim mrežama prikazuje gotovo nevjerojatan, ali i iznimno opasan manevar vozača koji je velikom brzinom prošao između dva automobila koja su se kretala paralelno, svaki u svojoj prometnoj traci. Samo pukom srećom ovaj događaj nije završio tragedijom, prenosi Slobodna Dalmacija.

Videozapis je prvotno objavljen na TikToku, no vrlo brzo se počeo širiti i drugim društvenim mrežama. U međuvremenu je osvanuo i na Facebook stranici Crna Kronika Hrvatska. Prema dostupnim detaljima, snimka je nastala na dionici Jadranske magistrale između Splita i Podstrane, na području Stobreča. Usporedbom kadrova iz videozapisa s fotografijama i prikazima Google Street Viewa mogu se uočiti prometni elementi koji se nalaze na toj lokacijii. Potvrdu mjesta nastanka snimke trebale bi dati nadležne institucije.

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Videozapis je, nakon što je prvi put uočen na TikToku, prijavljen putem aplikacije MUP-a, a prijava je zaprimljena. U međuvremenu je korisnik TikToka uklonio sporne videozapise, nakon što su se u komentarima pojavile brojne reakcije i upozorenja da je slučaj prijavljen policiji. Ovakvo ponašanje u prometu predstavlja ozbiljnu opasnost ne samo za vozača koji izvodi ovakav manevar, već i za sve ostale sudionike u prometu. U situaciji u kojoj se vozila kreću velikom brzinom, dovoljan je trenutak nepažnje ili najmanji pomak jednog od automobila da posljedice budu katastrofalne.

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Upit o događaju poslali smo i PU splitsko-dalmatinskoj, čiji odgovor prenosimo u cijelosti:

- Objavljena snimka neodgovornog i besmislenog ponašanja samo je dokaz da su na žalost određeni pojedinci spremni zbog hira, zabave ili popularnosti teško kršiti zakone propise i ugrožavati stanje sigurnosti u prometu što je nedopustivo i svakako zaslužuje društvenu osudu, ali i adekvatnu sankciju. Međutim, ova snimka govori i u prilog tome koliko je opravdan dosadašnji intenzivan rad policije na terenu posebno prema ponavljačima prometnih prekršaja i svima onima koji olako shvaćaju značaj sigurnosti, a s kojim kontrolama ćemo nastaviti i dalje.

Od početka godine na području Splitsko-dalmatinske županije uhitili smo 482 osobe jer učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. Od najupornijih oduzeli smo  109 vozila (osobna vozila-86,  motocikala-19, mopeda-2 i  teretna vozila-2). Za 178 počinitelja prometnih prekršaja koji su u žurnom postupku odvedeni na sud, sud je izrekao mjeru zadržavanja nakon čega su predani u zatvor.

Na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom 2025.godine uhitili smo 658 osoba jer  učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. Od najupornijih oduzeli smo 134 vozila (93 osobna vozila, 36 motocikala, 3 mopeda i 2 teretna vozila). Za 202 počinitelja prometnih prekršaja koji su u žurnom postupku odvedeni na sud, sud je odmah izrekao mjeru zadržavanja nakon čega su predani u zatvor. Konačno, u odnosu na ovu snimku učinit ćemo sve realno moguće kako bi pokušali utvrditi ono što je ključno za kažnjavanje počinitelja: identitet osobe koja se protupravno ponaša, vrijeme i točno mjesto protupravnog ponašanja.

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