Pogledajte suludi potez vozača na magistrali kod Splita! Za dlaku izbjegnuta tragedija...

Videozapis koji se posljednja 24 sata intenzivno dijeli društvenim mrežama prikazuje gotovo nevjerojatan, ali i iznimno opasan manevar vozača koji je velikom brzinom prošao između dva automobila koja su se kretala paralelno, svaki u svojoj prometnoj traci. Samo pukom srećom ovaj događaj nije završio tragedijom, prenosi Slobodna Dalmacija.

Videozapis je prvotno objavljen na TikToku, no vrlo brzo se počeo širiti i drugim društvenim mrežama. U međuvremenu je osvanuo i na Facebook stranici Crna Kronika Hrvatska. Prema dostupnim detaljima, snimka je nastala na dionici Jadranske magistrale između Splita i Podstrane, na području Stobreča. Usporedbom kadrova iz videozapisa s fotografijama i prikazima Google Street Viewa mogu se uočiti prometni elementi koji se nalaze na toj lokacijii. Potvrdu mjesta nastanka snimke trebale bi dati nadležne institucije.

Videozapis je, nakon što je prvi put uočen na TikToku, prijavljen putem aplikacije MUP-a, a prijava je zaprimljena. U međuvremenu je korisnik TikToka uklonio sporne videozapise, nakon što su se u komentarima pojavile brojne reakcije i upozorenja da je slučaj prijavljen policiji. Ovakvo ponašanje u prometu predstavlja ozbiljnu opasnost ne samo za vozača koji izvodi ovakav manevar, već i za sve ostale sudionike u prometu. U situaciji u kojoj se vozila kreću velikom brzinom, dovoljan je trenutak nepažnje ili najmanji pomak jednog od automobila da posljedice budu katastrofalne.

Upit o događaju poslali smo i PU splitsko-dalmatinskoj, čiji odgovor prenosimo u cijelosti:

- Objavljena snimka neodgovornog i besmislenog ponašanja samo je dokaz da su na žalost određeni pojedinci spremni zbog hira, zabave ili popularnosti teško kršiti zakone propise i ugrožavati stanje sigurnosti u prometu što je nedopustivo i svakako zaslužuje društvenu osudu, ali i adekvatnu sankciju. Međutim, ova snimka govori i u prilog tome koliko je opravdan dosadašnji intenzivan rad policije na terenu posebno prema ponavljačima prometnih prekršaja i svima onima koji olako shvaćaju značaj sigurnosti, a s kojim kontrolama ćemo nastaviti i dalje.

Od početka godine na području Splitsko-dalmatinske županije uhitili smo 482 osobe jer učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. Od najupornijih oduzeli smo 109 vozila (osobna vozila-86, motocikala-19, mopeda-2 i teretna vozila-2). Za 178 počinitelja prometnih prekršaja koji su u žurnom postupku odvedeni na sud, sud je izrekao mjeru zadržavanja nakon čega su predani u zatvor.

Na području Splitsko-dalmatinske županije tijekom 2025.godine uhitili smo 658 osoba jer učestalo ponavljaju teške prometne prekršaje. Od najupornijih oduzeli smo 134 vozila (93 osobna vozila, 36 motocikala, 3 mopeda i 2 teretna vozila). Za 202 počinitelja prometnih prekršaja koji su u žurnom postupku odvedeni na sud, sud je odmah izrekao mjeru zadržavanja nakon čega su predani u zatvor. Konačno, u odnosu na ovu snimku učinit ćemo sve realno moguće kako bi pokušali utvrditi ono što je ključno za kažnjavanje počinitelja: identitet osobe koja se protupravno ponaša, vrijeme i točno mjesto protupravnog ponašanja.