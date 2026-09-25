Pronašli mrtvu Brazilku u sobi u Zagrebu. Očajna obitelj: 'Prvo je otišla u Srbiju zbog posla...'

Brazilska policija uključila se u istragu smrti 28-godišnje Kathlyn Izabel Becker, koja je u kolovozu pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu. Službeni uzrok smrti na smrtnom listu naveden je kao neutvrđen, što je potaknulo njezinu obitelj na traženje dodatnih odgovora zbog niza sumnjivih okolnosti koje su prethodile tragediji, piše brazilski g1.

Putovanje u Srbiju zbog posla

Kathlyn Izabel Becker otputovala je iz rodnog Brazila u Srbiju krajem travnja zbog poslovne ponude. Prema izjavama njezine majke Geruze Becker, djevojka je željela raditi u Europi kako bi pomogla u plaćanju troškova liječenja svog oca, koji boluje od osteomijelitisa, teške infekcije kostiju koja zahtijeva dugotrajan i skup oporavak.

Kada je stigla u Srbiju, otkrila je da je radno mjesto koje joj je obećano već popunjeno. Nakon što je planirani posao propao, obitelj navodi da su Kathlyn u Hrvatsku odvele za sada potpuno nepoznate osobe. Obitelj sumnja na moguću trgovinu ljudima jer je Kathlyn putovala s još jednom ženom koja je navodno dobila istu poslovnu ponudu. Od trenutka Kathlynine smrti, njezini bližnji više nisu uspjeli stupiti u kontakt s tom ženom.

​- U ponedjeljak 26. kolovoza digli smo uzbunu jer Kathlyn nije bila na mreži od nedjelje. Tada nas je uhvatila potpuna panika, bili smo potpuno očajni i odmah smo kontaktirali veleposlanstvo - izjavila je njezina majka.

Dvije obdukcije bez jasnog odgovora

Kathlyn je pronađena mrtva u hotelskoj sobi u Zagrebu 22. kolovoza. Smrtni list, koji je brazilsko veleposlanstvo u Zagrebu izdalo 4. rujna, klasificirao je uzrok smrti kao nepoznat. Odvjetnik obitelji Joaci Ferreira da Silva zatražio je od zagrebačkog Zavoda za sudsku medicinu kompletnu dokumentaciju o obdukciji i laboratorijskim pretragama. Rečeno im je da će rezultati biti gotovi tek za tri do četiri mjeseca te da sve moraju zatražiti od državnog odvjetništva.

Nakon što je obitelj organizirala humanitarnu akciju za prikupljanje sredstava, tijelo djevojke prevezeno je u Brazil 13. rujna. Tamošnja policija zatražila je novu obdukciju u Porto Velhu. Drugi pregled također je rezultirao neutvrđenim uzrokom smrti. Medicinsku analizu znatno je otežalo vrijeme koje je prošlo od smrti, više od dvadeset dana, te činjenica da je tijelo već bilo podvrgnuto prvoj obdukciji u inozemstvu i dvama procesima balzamiranja, u Hrvatskoj i Sao Paulu. Istražitelji čekaju dodatne toksikološke nalaze.

Traženje međunarodne pravne pomoći

Dok čekaju službene nalaze, obitelj pokušava osigurati pravno zastupanje u Hrvatskoj kako bi dobili pristup policijskoj istrazi. S obzirom na to da brazilsko veleposlanstvo nema ovlasti za postupanje u kaznenim istragama, odvjetnik obitelji obratio se brazilskoj državnoj instituciji tražeći službenu međunarodnu asistenciju.

Odvjetnik je morao formalno dokumentirati da radi bez naplate honorara te da je njegova nadležnost ograničena isključivo na brazilski teritorij. Također je naglasio da obitelj nema financijskih sredstava za plaćanje pravnog zastupnika u Hrvatskoj. Brazilska savezna policija i dalje ne komentira detalje prijava niti operativne postupke iz ove istrage. Zagrebačka policija zadržala je osobne stvari preminule djevojke radi provođenja vlastite kriminalističke obrade koja je i dalje na snazi dok se ne utvrde sve točne okolnosti ovog izrazito sumnjivog tragičnog događaja u kojem je život izgubila mlada dvadesetosmogodišnjakinja. Slučaj ostaje potpuno otvoren dok ne stignu dodatna vještačenja iz nadležnih laboratorija.

*uz korištenje AI-ja

