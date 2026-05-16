NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Ovo je trenutak kada je avion izlezio s piste u Splitu

Piše Helena Tkalčević, Iva Tomas,
Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL

Posada je, postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split

U subotu oko 13:30 sati na uzletno-sletnoj stazi došlo do incidenta u koji je bio uključen zrakoplov Croatia Airlinesa, Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt, priopćila je ZL Split. Zrakoplov je tijekom pripreme za polijetanje iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini.  Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima USS-a. U zrakoplovu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade.

Svjedokinja izlijetanja aviona u Splitu: 'Vidio se oblak dima, a pilot je spasio putnike i posadu'

Svi putnici su nakon događaja sigurno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a. Na društvenoj mreži X objavljena je snimka tog trenutka.

- Airbus A220-300 Croatia Airlinesa skrenuo je s piste i završio na travnatoj površini tijekom prekinutog polijetanja iz zračne luke Split u Hrvatskoj. Zrakoplov je pretrpio štetu u sudaru s oznakom i svjetlima ruba piste. Svi putnici i članovi posade su sigurni i nema prijavljenih ozlijeđenih - napisali su uz snimku.

Kako nam je ranije ispričala čitateljica, avion je prilikom izlijetanja pokupio svjetla s piste, a onda su se dijelovi i dim razletjeli.

- Ne prekida se polijetanje bez razloga. Ovo je sigurno bilo s razlogom. I da se spase putnici - rekla je i dodala da su putnici bili smireni.

Drugi čitatelj, koji se također našao u blizini u vrijeme izlijetanja rekao je da su svi putnici izašli van.

- Taman šlepaju avion. Ne zna se što je točno bilo, uglavnom došlo je do zanošenja pri uzlijetanju - rekao je čitatelj.

Oglasili se iz Croatia Airlinesa o izlijetanju aviona: 'Svi putnici su dobro, pruža im se podrška'
U TIJEKU EVAKUACIJA

Oglasili se iz Croatia Airlinesa o izlijetanju aviona: 'Svi putnici su dobro, pruža im se podrška'

U ovom trenutku nije poznato je li na zrakoplovu nastala materijalna šteta...

