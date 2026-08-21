Pogledajte zaključak vladajuće većine o ekocidu u Lici i Gospiću

Na temelju članka 165. i članka 172. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora (,,Narodne novine", br. 81/2013., 113/2016., 69/2017., 29/2018., 53/2020., 119/2020., 123/2020. i 86/2023.), polazeći od prava građana na zdrav okoliš i obveze države na zaštitu zdravlja ljudi, voda, tla, zraka i prirode te poštujući neovisnost kaznenih, inspekcijskih i drugih postupaka, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika Nezavisni i HSU, te zastupnici Darko Vuletić i Dario Zurovec predlažu Hrvatskom saboru da donese sljedeći

Foto: Hrvatski sabor

ZAKLJUČAK

1. Hrvatski sabor odlučno osuđuje nezakonite radnje vezano za odlaganje otpada na području grada Gospica te podupire pravosudna tijela u provođenju svih aktivnosti i mjera koje će dovesti do kažnjavanja počinitelja kaznenih djela.

2. Prima se na znanje rezultate dosadašnjih ispitivanja vode za ljudsku potrošnju na području Gospica koje su proveli nadležni zavodi za javno zdravstvo i kojima je potvrđena zdravstvena ispravnost vode za pice te da, prema dosad provedenim analizama, nema utvrđenog rizika za zdravlje stanovništva povezanog s korištenjem vode izjavne vodoopskrbe.

Foto: Hrvatski sabor

3. Prima se na znanje i podupire dosad poduzete aktivnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sanacije lokacije nekadašnjeg PPK Velebit u Gospicu uključujući osiguravanje sredstava, pokretanje postupaka za uklanjanje vidljivog otpada i pripremu rješenja za zakopani otpad.

4. Zadužuju se nadležna tijela na žurno provođenje svih aktivnosti potrebnih za zakonitu, sigurnu i cjelovitu sanaciju ove prioritetne lokacije, kao i svih drugih mjera potrebnih za zaštitu zdravlja ljudi i okoliša.

5. Zahtijeva se da se uklanjanje otpada u Gospicu provede sigurno i uz punu sljedivost za svaku količinu otpada te na način koji sprječava širenje onečišćenja, štiti radnike i stanovništvo te ne stvara nove rizike za okoliš.

Foto: Hrvatski sabor

6. Poziva se Vlada Republike Hrvatske, nadležni zavodi za javno zdravstvo i druge nadležne institucije da osiguraju kontinuirano praćenje vode, tla i zraka na području lokacije u Gospicu prije, tijekom i nakon sanacije te, prema procijenjenim rizicima, ciljano prošireno pražnjenje površinskih i podzemnih voda i vode namijenjene za ljudsku potrošnju na širem relevantnom području, uz potrebne hidrogeološke analize, zaštitu izvorišta i vodozahvata, ciljano uključivanje relevantnih individualnih vodozahvata te da osiguraju redovitu i transparentnu objavu rezultata.

7. Poziva se Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskome saboru u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije na lokaciji Gospić, uključujući provedene radnje, rokove, troškove, rezultate praćenja okoliša, eventualne rizike i sljedeće korake.

8. Podupiru se izmjene zakonodavnog okvira u gospodarenju otpadom kojima se jača odgovornost osoba koje gospodare otpadom, uvode strože kontrole i omogućuje brže reagiranje nadležnih tijela, uključujući širu primjenu videonadzora, GPS praćenja prijevoza otpada, proširenog sustava elektroničkog očevidnika o nastanku i tijeku otpada i stručnog nadzora, radi sprječavanja nezakonitog postupanja i bolje zaštite okoliša i zdravlja ljudi.

Foto: Hrvatski sabor

9. Podržava se najava Vlade da će se u zakonodavni postupak uputiti Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Kaznenog zakona koji propisuje i novo kazneno djelo "ekocid".

10. Poziva se Vlada Republike Hrvatske da osigura pojačano praćenje odlaganja otpada, tokove otpada, s naglaskom na rizične lokacije i pošiljke otpada, povezivanjem podataka nadležnih tijela, te korištenjem digitalnih i terenskih alata kako bi se nezakonito odlaganje prepoznalo i zaustavilo prije nastanka veće štete za okoliš.

11. Pozivaju se županije, gradovi i općine da aktivno izvršavaju svoje obveze u sprječavanju nezakonitog odlaganja otpada, osobito redovitim praćenjem rizičnih lokacija, pravodobnim prijavljivanjem promjena na terenu, postavljanjem odgovarajućih mjera fizičke i tehničke zaštite gdje je potrebno te suradnjom s inspekcijskim, komunalnim, policijskim i drugim nadležnim tijelima.

Obrazloženje

Polazeći od prava građana na zdrav okoliš i obveze države na zaštitu zdravlja ljudi, voda, tla, zraka i prirode te poštujući neovisnost kaznenih, inspekcijskih i drugih postupaka, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika nacionalnih manjina, Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke i nezavisnih zastupnika, Klub zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Klub zastupnika Nezavisni i HSU, te zastupnici Darko Vuletić i Dario Zurovec predlažu Hrvatskom saboru donošenje predmetnog Zaključka, sukladno članku 165. i članku 172. stavku 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (,,Narodne novine", br. 81/2013., 113/2016., 69/2017., 29/2018., 53/2020., 119/2020., 123/2020. i 86/2023.).