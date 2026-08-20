Izvanredna sjednica ni na vidiku nema rješenje za Liku! Dok se oni svađaju, otrov i dalje truje

Burna rasprava prepuna međusobnih optužbi obilježila je prvi dan izvanrednog zasjedanja Sabora zbog opasnog otpada u Lici, koja je sazvana na traženje predsjednika države Zorana Milanovića, koji u Sabor nije došao. Ni bilo ni premijera Andreja Plenkovića. Lijeva oporba na saborskim klupama istaknula je poruku: "Zakopana odgovornost", uz fotografiju premijera s lopatom u ruci, koji će nas, kako se moglo čuti, "žive zakopati". Oporba za trovanje Like moralno i politički odgovornom smatra Vladu jer je izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom liberaliziran prekogranični promet otpadom. Kažu da nema odgovora kad će se otpad maknuti iz Like. Iz HDZ-a uzvraćaju: "Oporba sije strah, jedini interes im je rušenje Vlade i nije ih briga za zdravlje ljudi ni za sanaciju terena".

- Građani Like tri puta su poniženi - poručio je Nikola Grmoja (Most).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Video: 24sata/pixsell

Prvi put kad su sami dizali glas, plaćali testiranja i borili se protiv šutnje države, koja je zatvarala oči na trovanje Like. Drugi put u Gospiću na Odboru za zaštitu okoliša, kad im vladajući nisu dali da govore. I treći puta u Saboru, jer na sjednicu nisu došli predsjednik države, glavni državni odvjetnik, ali ni premijer, na kojega se posebno obrušio.

- Ako Vlada nije znala da tisuću šlepera uvozi u Hrvatsku opasni otpad i truje Liku, onda je nesposoban, ako je znao i nije ništa poduzeo, onda je nemoćan, a ako se netko okoristio na ovom, onda je ovdje riječ o veleizdaji - rekao je Grmoja.

Dodao je kako je bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić tražio novac da zatvori oči.

- Taj koji je imenovao tog čovjeka nema hrabrosti pogledati u oči zastupnike i građane Like. Vi ste ovo skuhali, riješite sad. Netko mora odgovarati politički i kazneno. Nećemo vam dati da se od ovoga operete - poručio je Grmoja.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) rekao je kako je Hrvatska umjesto da bude odredište za pametna ulaganja, postala odredište za otpadnu mafiju. Vlada je, nastavio je, izgubila sposobnost upravljanja državom i podsjetio da je SDP pokrenuo opoziv Vlade.

- Biramo hoćemo li djelovati ili ćemo priznati da ne upravljamo zemljom. Pitam se ima li svaki član Vlade negdje označenu cijenu za koju je spreman prodati zemlju. Čini se da su proglasili ljetno sniženje. Od svih domoljubnih ciljeva ostao im je samo jedan, zdrpi i briši - zaključio je Hajdaš Dončić.

Nino Raspudić ustvrdio je kako su ljudi koji su zbog osobnog profita prouzročili ovaj užas ili monstrumi ili potpuni idioti.

- Razumijem da odgovorne nije strah Boga, jer ga ne znaju i ne znaju za savjest, ali kako vas nije strah naroda - upitao je Raspudić.

Sandra Benčić (Možemo!) rekla je kako ništa ne pokazuje HDZ-ov model domoljublja kao slike tvornica koje su uništene u kriminalnoj privatizaciji, a koje su dali takozvanim poduzetnicima da na njima ilegalno odlažu otpad i truju Hrvatsku.

- Jedan slučaj ilegalnog odlaganja otpada je kriminal, dva ili tri mogu biti organizirani kriminal, ali kad deset godina imate eksponencijalni rast uvoza otpada i stvaranje ilegalnih odlagališta diljem zemlje, tad je to pitanje državnog pokroviteljstva nad takvim kriminalom. Ovo se nije moglo dogoditi da ne postoji sustav koji to omogućuje - rekla je Benčić.

Član vladajuće većine, Hrvoje Zekanović, prozvao je predsjednika Milanovića jer nije došao na sjednicu.

- Čuo sam da je upravo u plićaku na Hvaru otvorio pivu - rekao je Zekanović.

Inicijativu "Gospić je naš dom" napao je da je "prepuna možemovaca".

- Ne nasjedajte ljevičarima kojima do Like nije stalo, vjerujte Vladi koja uvijek sve rješava te će riješiti i ovo - rekao je Zekanović i u nastavku se obrušio na mostovca Grmoju.

Nazvao ga je ravnozemljašem i klaunom.

- Možda danas ne bismo bili ovdje da je premijer Andrej Plenković 23. travnja 2025., kad sam ga upozorila na problem otpada u Gospiću, bio malo manje arogantan. Da je barem jedan posto svoga bića bio premijer, a ne siledžija, možda bismo bili i manje otrovani - rekla je Dalija Orešković.

Dodala je kako smo zemlju predali u ruke kriminalaca koji su umreženi s vladajućom većinom. DP-ovac Ivica Kukavica naveo je kako se lokacija treba sanirati što prije, napominjući kako Vlada radi svoj posao.

- Želimo da pojedinci, koje god razine bili, odgovaraju, da ne lovimo vještice nego da jasno kažemo tko je u sustavu zakazao. Govoriti da je cijeli sustav korumpiran, na tu tezu neću pristati - rekao je Kukavica.

Izveden je bioteroristički čin, poručio je Zvonimir Troskot (Most).

- PFAS se najbrže širi i pitanje je kad će doći do slavina. S vašom inertnošću to će biti vrlo brzo. Premijer i predsjednik ovdje nisu prisutni, raspravu vodi ministrica koja nijednom nije bila na terenu - rekao je Troskot.

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković iznoseći kronologiju postupanja u slučaju Gospić najavila je puno stroži nadzor i kontrolu prekograničnog prometa, videonadzor, GPS praćenje i drugo. Poručila je da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda na većim dubinama, a to će se nastaviti i dalje.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da je voda na području Gospića i Ličko-Senjske županije zdrava, da je na području Ličko-senjske županije i Gospića situacija povoljna kad je u pitanju rak, ali se bilježi porast kroničnih nezaraznih bolesti.

- Mjerit ćemo koliko je potrebno, proširivat ćemo uzorkovanje, kontinuirano, transparentno, pravovremeno ćemo izvješćivati one kojima su ti nalazi najvažniji. Sve nalaze koji se rade - od analize vode, tla, pa i hrane koju ćemo uvesti - provode akreditirane institucije i struka. Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima - rekla je Hrstić.

Ministar Damir Habijan najavio je uvođenje kaznenog djela "ekocida". Najmanja kazna zatvora bit će deset godina, a najveća doživotni zatvor, a za kaznena djela protiv okoliša neće biti zastare. Kad je u pitanju odgovornost pravnih osoba, najavio je izmjene zakona kojima će novčane kazne ići do 50 milijuna eura.