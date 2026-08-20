Ante Sanader spomenuo 'Sandrin Pozanovec', ona uzvratila: 'Naučite barem ime...'

U Hrvatskom saboru u četvrtak traje izvanredna sjednica o ilegalnom otpadu u Gospiću. Sjednicu je zatražio predsjednik Republike Zoran Milanović, no on se na njoj nije pojavio. Tema sjednice je oko 37 tisuća tona otpada u Gospiću, kao i navodi da su takozvane vječne kemikalije već prodrle u podzemne vode. Oporba uz hitnu sanaciju traži i političku odgovornost Vlade.

O tome je reporterka RTL Danas Dajana Šošić razgovarala s HDZ-ovim Antom Sanaderom i zastupnicom stranke Možemo! Sandrom Benčić.

Benčić smatra da su na sjednici trebali biti oni koji mogu donijeti odluku o hitnoj sanaciji.

- Oni koji danas ovdje trebaju biti jesu jedini koji mogu donijeti zaključak o hitnoj sanaciji otpada u Gospiću, ali i na drugim lokacijama u Hrvatskoj. To su saborski zastupnici. A ovdje u trebali biti i oni koji su odgovorni za ovakvo stanje i u Gospiću i diljem zemlje, a to je Vlada - rekla je.

Na pitanje zašto predsjednik nije došao, odgovorila je:

- Ne znam zašto nije došao. Mislim da on osobno nije grana vlasti koja treba biti u Saboru. Tamo treba biti Vlada koja odgovara Saboru i saborski zastupnici koji jedini mogu donijeti odluku, nadamo se već sutra, o hitnoj sanaciji otpada. Osim ako HDZ takvu odluku ne odbije, a već su najavili da će zaključak o hitnoj sanaciji odbiti - dodaje.

Sanader je kritizirao Milanovića zbog nedolaska u Sabor, ali i zbog načina na koji je sjednica sazvana.

- Ovu sjednicu je sazvao predsjednik države. Poslao nam je kao maloj djeci u osnovnoj školi ili vrtiću neke svoje prijedloge zaključaka, bez da je poslao barem svog savjetnika, kad se on nije udostojio doći jer mu valjda nije razina da dođe u Sabor, tu su neki bezveznjaci - rekao je Sanader.

Dodao je da su očekivali barem dolazak predsjednikova savjetnika koji bi mogao obrazložiti zaključke.

- To najbolje pokazuje koliki je ovo igrokaz i zabava, a ne želja da se riješi problem. To smo već vidjeli na odboru u Gospiću gdje se nije željelo razgovarati, pobjeglo se i prekinula se sjednica. Mi smo nakon 15 minuta od prekida dobili obavijest da će predsjednik Milanović sazvati sjednicu. Sve je ovo bilo tempirano i namješteno, od odgode za požar, pa prekida sjednice u Gospiću - kazao je.

Benčić je odbacila Sanaderove tvrdnje te rekla da je cilj oporbe donijeti odluku o hitnoj sanaciji.

- Ono što je HDZ-u danas igrokaz, pa i danas su se smijali na vrlo ozbiljna pitanja o ugroženosti zdravlja ljudi koje su članovi inicijative postavljali na odboru. Članovi HDZ-a, pa i kolega Sanader, su se smijali. Oni na to gledaju kao na igrokaz - rekla je.

- Da to isto napravimo i u Poznanovcu i drugim mjestima koje je HDZ-ov sustav i zakone koje su donosili od 2019. učinio odlagalištem otpada za cijelu otpada. Cijela Hrvatska je postala odlagalište - dodala je.

Na prozivke premijera Andreja Plenkovića da oporba širi paniku odgovorila je pitanjem:

- Je li širenje panike kad upozoravamo na to da se vječne kemikalije već nalaze u podzemnim vodama u Lici. Je li širenje panike kada tražimo da se to sanira da ne bi došlo do ugrožavanja života svih koji sada tamo žive i budućih generacija? - rekla je.

Dodala je i da Hrvatska godišnje uvozi 870 tisuća tona otpada, a da, kako tvrdi, ministrica ne zna gdje taj otpad završava.

Sanader je uzvratio tvrdnjom da Benčić i on nisu stručni za procjenu kvalitete vode.

- Oni uobičajeno lažu. Prvo nisu htjeli sjednicu. Doveli su nas u Gospić da bi saslušali građane pa su pobjegli i prekinuli sjednicu i nisu dopustili da saslušamo građane - rekao je.

Posebno se osvrnuo na tvrdnje o zagađenoj vodi.

- Sad pogledajte - Sandra Benčić i Ante Sanader, koji su apsolutno nestručni govoriti o toj temi. Oni šire priču da je voda zagađena. Zamislite čovjeka... Došao sam u slastičarnu u Gospiću i kaže mi žena - dali bismo vam vodu, ali nismo sigurni je li ispravna. To je rezultat njihovog rada - rekao je.

- Ni ja ne znam i ne mogu govoriti relevantno, ali ljudi iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) svojim mjerenjem potvrđuju da je voda čista - dodao je.

Tijekom razgovora otvoreno je i pitanje odlagališta u Poznanovcu. Sanader je prozvao Benčić zbog situacije u tom mjestu, dok je ona podsjetila da je nakon tematske sjednice koju je sazvala odlagalište zatvoreno.

- Vrlo rado ću odgovoriti jer je Ante Sanader bio član odbora kad sam sazvala tematsku sjednicu na kojoj je Poznanovec bio tema. Nakon te tematske sjednice je napokon odlagalište u Poznanovcu zatvoreno - rekla je Benčić.

Na to je Sanader upitao: "Zašto to niste stavili kao temu? Je li tamo voda čista? Nisam ja završio."

Benčić je potom rekla da Ministarstvo i Državni inspektorat nisu uspostavili sustav monitoringa.

- Ministarstvo je nakon toga trebalo napraviti i u Poznanovcu i nalaze čistoće vode, trebali su napravili analizu tla, monitoring čitavog sustava još od 2024. kada smo to uspjeli napokon zatvoriti, do danas da vidimo postoji li kontaminacija koja je prodrla u podzemne vode. To ministarstvo i DIRH (Državni inspektorat, op.a.) niti HZJZ nisu uspostavili - rekla je.

Na kraju je poručila da će oporba pokušati osigurati hitnu sanaciju.

- Samo da sumiram - pečat koji nakon 35 godina HDZ-a ostaje Hrvatskoj je slika napuštenih tvornica u kojima su tisuće obitelji nekad radile i preživljavale, u Gospiću, Poznanovcu i diljem zemlje, a u kojima je danas opasni otpad. HDZ je dozvolio da se on uvozi u našu zemlju znajući gdje će završiti - zaključuje.

Sanader je na to odgovorio prozivkom SDP-a i drugih sredina, kazavši da se o problemu otpada treba razgovarati šire.

- Opasni otpad donio HDZ? Pa njezin koalicijski partner, punac Siniše Hajdaša Dončića je doveo opasni otpad u Perušić. Zar to nije tema? U vrijeme kada je on bio ministar bio je opasni otpad tamo. Kao što nije tema u Krapinsko-zagorskoj županiji jer je tamo SDP na vlasti. Zagreb nije tema, Sandra je došla na vlast, rušila je Bandića, zabili su zastavu na Jakuševec. Rekli su da će u godinu dana to riješiti. Tema je Gospić, a ovo ne. Sve je tema - dodaje.

Benčić je na kraju pozvala građane na prosvjed ako sutra ne bude izglasana hitna sanacija.

- Nažalost nema vremena u cijeloj večernjoj emisiji da bi se sve laži izrečene ovdje opovrgnule. No poruka je građanima da ćemo napraviti sve da hitna sanacija krene. Ako do toga ne dođe sutra na glasanju, pozivam sve da se pridružuju prosvjedu 5. listopada u Zagrebu - pozvala je.

Sanader je razgovor zaključio pitanjem: "Je li voda zagađena, recite. Je li? To nećete napraviti jer niste u stanju. Vi Zagreb niste riješiti. Vlada će to napraviti."